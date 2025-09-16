#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας - Credia: Σημαντικά οφέλη για Δημόσιο και ελληνική οικονομία

«Ήμουν αρμόδιος υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση», υπενθυμίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας - Credia: Σημαντικά οφέλη για Δημόσιο και ελληνική οικονομία

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:15

«Η επίσημη ανακοίνωση της Credia Bank για την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι ένα καλό νέο για το τραπεζικό σύστημα, ένα καλό νέο για το Ελληνικό Δημόσιο».

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά την οριστικοποίηση της απόκτησης του 70% των μετοχών της HSBC Μάλτας από την ελληνική τράπεζα. 

 Στη συνέχεια ο Κωστής Χατζηδάκης εξηγεί ότι: 

Για το τραπεζικό σύστημα, διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, είναι και μια δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας Αττικής. Ήμουν αρμόδιος υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Credia Bank: Αποκτά το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ

Εξάρχου: Η Credia Bank είναι στην καρδιά μου

HSBC: Πώς θα επηρέαζε η ειρήνη στην Ουκρανία την οικονομία της Ευρώπης

Χατζηδάκης: Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο