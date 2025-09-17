#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η BofA σύμβουλος στην εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας από την Credia

Η συναλλαγή αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της BofA σε συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο και αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού Investment Banking franchise της.

Η BofA σύμβουλος στην εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας από την Credia

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:58

Χθες (16/9), ανακοινώθηκε ότι η CrediaBank συμφώνησε να αποκτήσει το περίπου 70% της HSBC Malta, που ανήκει στην HSBC Continental Europe, έναντι €200 εκατ. Η Bank of America ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής τράπεζας, η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της Bank of America σε σύνθετες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο (FIG) και αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού Investment Banking franchise της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

BofA: Οι τρεις καταλύτες για τη Metlen διατηρεί σύσταση «αγορά»

BofA: Ταύρος για τις ελληνικές τράπεζες, οι τιμές-στόχοι

Ελένη Βρεττού: Η Μάλτα κάνει την CrediaBank συστημική τράπεζα

Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας - Credia: Σημαντικά οφέλη για Δημόσιο και ελληνική οικονομία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο