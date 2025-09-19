#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

United Group: Πληρώνεται παρά τη διαμάχη, το μπόνους των 250 εκατ. ευρώ σε Σόλακ-Μπόκλαγκ

Στην πληρωμή του bonus στα ανώτατα στελέχη που απομακρύνθηκαν προχωρά η United. Δεν υπήρξε δικαστική εντολή που να την υποχρεώνει, αναφέρουν πηγές της εταιρείας, σημειώνοντας ότι εξαρχής δεν αμφισβητούσε το σχετικό δικαίωμα των στελεχών.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:18

Στη πληρωμή του μπόνους ύψους 250 εκατ. ευρώ στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της που απομακρύνθηκαν, δηλαδή τον Ντράγκαν Σόλακ και τη Βικτόρια Μπόκλαγκ, προχωρά η United Group, σύμφωνα με έγκυρες πηγές προσκείμενες στην εταιρεία. Οι οποίες ωστόσο διευκρινίζουν, κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος στο Bloomberg, τα εξής:

- Δεν υπήρξε δικαστική εντολή που να την υποχρεώνει να προχωρήσει στην καταβολή, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

- Εξαρχής δεν υπήρχε αμφισβήτηση εκ μέρους της United ως προς το δικαίωμα των στελεχών αυτών να λάβουν το σχετικό μπόνους, κατόπιν της πώλησης περιουσιακών στοιχείων στα Βαλκάνια.

Οι διαφορές και η δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει με τον Ντράγκαν Σόλακ αφορούν τη θέση του βασικού μετόχου (BC Partners) ότι έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στρατηγικής και να ανανεωθεί η διοικητική ομάδα, ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο.

Θέση που έχει προκαλέσει την αντίδραση του Σέρβου ιδρυτή και μειοψηφούντος μετόχου της United Group, o οποίος και έχει καταθέσει αγωγές, προκειμένου να αντιπαλέψει την αποχώρησή του, όπως και της κας Μπόκλαγκ, που ήταν το δεξί του χέρι, από τη διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και αντιδράσεις άλλων στελεχών του ομίλου, κυρίως σερβικής καταγωγής, που ανήκουν στον στενό κύκλο του δισεκατομμυριούχου, με στόχο την επαναφορά του στη διοίκηση, κόντρα στις επιθυμίες του βασικού μετόχου, χωρίς -όπως αναμενόταν- να το επιτύχουν.

 

