Σούπερ μάρκετ: O τουρισμός στα νησιά φέρνει 1,7 δισ. ευρώ στα ταμεία

Η νησιωτική Ελλάδα, με την Κρήτη στην πρώτη γραμμή, έδωσαν το τέμπο της κατανάλωσης στο 8μηνο. Από τα 10,445 δισ. ευρώ που έφτασε ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ (στοιχεία NielsenIQ) καταγράφοντας άνοδο 7,8% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024, τα νησιά και η Κρήτη κινήθηκαν ταχύτερα.

Ο ρυθμός ανόδου των πωλήσεων ήταν +11,3% και +9,7% στα νησιά και στην Κρήτη αντίστοιχα, με την Κρήτη να αντιστοιχεί στο 6,9% του εθνικού τζίρου και τα νησιά στο 9,3%. Σε απόλυτα μεγέθη, αυτό ισοδυναμεί αθροιστικά με 1,69 δισ. ευρώ, έναντι 1,53 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Η τάση αυτή συνδέεται με τις τουριστικές αφίξεις. Με βάση τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ στις διεθνείς αφίξεις Ιαν.-Ιούλ., η Κρήτη κατέγραψε 3 εκατ. επιβάτες (+4,2%), τα Δωδεκάνησα 2,4 εκατ. (+1,4%) και τα Ιόνια 2,2 εκατ. (+4,5%). Οι Κυκλάδες ξεχώρισαν αρνητικά με 638 χιλ. (-7,4%). Με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να έχουν αυξηθεί 11% στα 7,659 δισ. ευρώ και να φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στα 1,082 δισ. ευρώ (+7,3%) και τις ΗΠΑ στα 704 εκατ. ευρώ (+29,4%).

Η ανακύκλωση αυτών των ευρώ στην τοπική κατανάλωση, ιδίως σε προορισμούς με υψηλή συγκέντρωση επισκεπτών, εξηγεί γιατί τα νησιά και η Κρήτη «γράφουν» σημαντικό μέρος του νέου τζίρου που μπήκε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου. Πάντως το πού ακριβώς θα κάτσει η «μπίλια» θα φανεί με τα στοιχεία για το σύνολο της χρονιάς. Μόνο τότε θα γνωρίζουμε επακριβώς τι αφήνουν πίσω οι τουρίστες.

Σε ό,τι αφορά το format mix, η έρευνα της NielsenIQ επιβεβαιώνει την εικόνα «εγγύτητας». Τα πολύ μικρά και μικρά σούπερ μάρκετ οδηγούν σε αξία (+9,7% και +9,5%), ακολουθούν τα hypermarkets (+9,3%), ενώ τα μεγάλα σούπερ μάρκετ υστερούν (+5,4%). Την ίδια στιγμή, η αγορά μεταβαίνει από price-driven σε πιο volume-driven ανάπτυξη. Η ανάλυση της Nielsen δείχνει ότι η ιδιωτική ετικέτα διατηρείται σε μερίδιο 24,3% ενώ η προωθητική ένταση έχει υποχωρήσει κατά 20 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά το αντιπροσωπευτικό καλάθι της Circana που έχει προϊόντα από 60 κατηγορίες, δείχνει ότι αυτό των επωνύμων έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 210 από το 2023 μέχρι σήμερα και η ψαλίδα branded - private label παραμένει σταθερή σε απόλυτες τιμές (65 ευρώ), αλλά συρρικνώνεται αναλογικά, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι καταναλωτές βλέπουν τα PL ως πιο συμφέρουσα επιλογή.

Με βάση τη Circana, από 181,97 ευρώ που ήταν το επώνυμο καλάθι το 2021 έφτασε πέρυσι στα 210,61 ευρώ και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από τα 121,83 ευρώ άγγιξε πέρυσι τα 145,54 ευρώ. Σε επίπεδο οκταμήνου πάντως, η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Το επώνυμο καλάθι έχει μειωθεί στα 210,86 ευρώ από 212,18 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και των pl από 146,01 ευρώ στα 145,47 ευρώ.