Η Core Innovations εγκαινιάζει τη νέα εποχή Smartshop 24Open

Η Core Innovations, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ολοκλήρωσε το rebranding στο πρώτο από τα καταστήματα του δικτύου Twenty 4 Shopen που είχε αποκτήσει στις αρχές του 2025. Έτσι, το κατάστημα στη Λεωφόρο Πεντέλης 15, στα Βριλήσσια, αποτελεί το πρώτο της αλυσίδας που ολοκλήρωσε τη διαμόρφωσή του σε Smartshop 24Open.

Στο νέο concept βρίσκεται για πρώτη φορά το brand Taresso Coffee. Επίσης, το κατάστημα ενισχύεται με πλούσιο food offering, φυσικό corner AllSmart, άνετο καθιστικό χώρο και parking για σύντομη στάθμευση. Επίσης υπάρχει μια νέα ψηφιακή σήμανση (digital signage), που οργανώνει τις κατηγορίες προϊόντων καθοδηγώντας τον καταναλωτή.

Το Smartshop 24Open ενδυναμώνει τη στρατηγική της Core Innovations στο convenience retail και φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στα σχέδια για ένα δίκτυο καταστημάτων που συνδυάζει τεχνολογία, εξυπηρέτηση και απόλαυση, κάθε μέρα, όλο το 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η CI εγκαινίασε και το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smart Shop στη Νέα Σμύρνη, το οποίο από τις 23:00 έως και τις 07:00 λειτουργεί χωρίς ταμίες, ουρές ή καθυστερήσεις, απλά με τη χρήση κάρτας.