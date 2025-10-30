#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Interwood: Παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο ο κ. Νικόλαος Γεράρδης

Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης αποφάσισε τη μη αντικατάστασή του και τη συνέχιση της εκπροσώπησης από τα εναπομείναντα έξι μέλη του ΔΣ.

Interwood: Παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο ο κ. Νικόλαος Γεράρδης

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 09:23

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.10.2025 ο κ. Νικόλαος Γεράρδης υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 20.06.2027, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους, και ως εκ τούτου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως:

  • Παππά Σοφία του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
  • Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  • Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
  • Τρoκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  • Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
  • Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Interwood: Πού θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από το ομολογιακό δάνειο έως 2 εκατ. ευρώ

Interwood: Εκδίδει ομολογιακό δάνειο ως 2 εκατ. ευρώ, κάλυψη από συνδεδεμένα μέρη

Ο Αγγ. Παναγόπουλος νέος οικονομικός διευθυντής στην Interwood

Τρίτη συνεδρίαση σταθερά τα επιτόκια από την ΕΚΤ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο