Πέντε φορές υπερκάλυψη για το ομόλογο της Energean, με 2 δισ. προσφορές

Κατά πέντε φορές καλύφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ομόλογο που εξέδωσε η Energean στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τη ζήτηση να υπερβαίνει κάθε προσδοκία και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,625%.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έκδοση, ύψους €400 εκατομμυρίων, με λήξη στις 12 Μαΐου 2031, συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2 δισ. ευρώ, απόρροια της εμπιστοσύνης κορυφαίων θεσμικών επενδυτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσφορές από την Ελλάδα ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογο ήταν το ενδιαφέρον και από το Ισραήλ.

Στόχος της νέας έκδοσης είναι τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του εταιρικού ομολόγου των $450 εκατ. που λήγει τον Απρίλιο του 2027.

Είναι το πρώτο ομόλογο που εκδίδει η Energean σε ευρώ, με πηγές της εταιρείας να στέκονται στο γεγονός ότι κατάφερε να εξασφαλίσει χαμηλότερο κόστος δανεισμού, παρά τη σημαντική αύξηση των παγκόσμιων επιτοκίων από το 2021 και μετά.

Ταυτόχρονα, η έκδοση ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών και νομισμάτων χρηματοδότησης, μειώνοντας την εξάρτηση από τη χρηματοδότηση σε δολάρια και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στις ευρωπαϊκές αγορές.

15ετής συμφωνία μεταφοράς αερίου

Σημειωτέον ότι η εταιρεία ανακοίνωσε προ ημερών ότι n θυγατρική της, Εnergean Israel, υπέγραψε συμφωνία με την Israel Natural Gas Lines Ltd. (INGL) για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του υπό κατασκευή αγωγού Nitzana.

Ο αγωγός Nitzana είναι ένας νέος χερσαίος αγωγός που θα κατασκευαστεί από το Ramat Hovav μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο στην περιοχή Nitzan.

Στην πράξη, η συμφωνία αφορά την προμήθεια όγκων έως 1 bcm/έτος για περίοδο 15 ετών, ενώ προβλέπεται και παράταση μετά το διάστημα αυτό.

Στο κατασκευαστικό σκέλος, ο αγωγός Nitzana αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο 36 μήνες αφότου και τα τρία μέρη υπογράψουν συμφωνίες μεταφοράς που καλύπτουν την πλήρη χωρητικότητα του έργου.

Το μερίδιο 16,4% της Energean Israel στο κόστος κατασκευής του αγωγού και του σταθμού συμπίεσης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω ενός νέου, μη εξασφαλισμένου 10ετούς δανείου ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων, που παρέχεται από την Bank Hapoalim.