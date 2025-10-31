#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Deal με Orilina για το yaught club στο πάρκο του Ελληνικού

Το Yacht Club είναι κτίριο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρου διασκέδασης, τριών ορόφων, με δύο υπόγειους ορόφους βοηθητικών και κυρίων χώρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €3,53 εκατ.

ΕΚΤΕΡ: Deal με Orilina για το yaught club στο πάρκο του Ελληνικού

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 15:37

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του Yacht Club στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.

Το Yacht Club είναι κτίριο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρου διασκέδασης, τριών ορόφων, με δύο υπόγειους ορόφους βοηθητικών και κυρίων χώρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €3,53 εκατ. Με την προσθήκη του ανωτέρω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται σήμερα σε €135,00 εκατ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΡ: Ποιες δυνατότητες ανοίγει η απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου

ΕΚΤΕΡ: Υπέβαλε αίτημα για να αποκτήσει το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης

Ποιοι αγοράζουν σπίτια στο Ελληνικό, 17.000 οι ενδιαφερόμενοι

Νέο «χτύπημα» στο τουριστικό project 53,3 εκατ. της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο