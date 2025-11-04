#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της σε καθεστώς ενίσχυσης

Η απόφαση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, στο εργοστάσιο της εταιρείας στις Σέρρες, συνολικού επιλέξιμου και συνολικού ενισχυόμενο κόστους 10.090.800 ευρώ.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της σε καθεστώς ενίσχυσης

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 14:49

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (A' κύκλος).

Η απόφαση αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας 10.51.52, παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση), στο εργοστάσιο της εταιρείας στις Σέρρες, συνολικού επιλέξιμου και συνολικού ενισχυόμενο κόστους 10.090.800 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Κρι Κρι φιλοξένησε το ετήσιο συνέδριο του International Ice Cream

Γιατί ο Τάσος Γιαννίτσης εισηγείται την «αρχή της προνοητικότητας»

Στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο της Μέλισσα Κίκιζας

Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γεωργία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο