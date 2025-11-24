Εκπτώσεις Black Friday και νέα σύνδεση Πρέβεζας - Μάντσεστερ από την easyJet

Η easyJet ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη φετινή καμπάνια Black Friday 2025, ενώ παράλληλα ανακοινώνει τη νέα σύνδεση Πρέβεζας – Μάντσεστερ για το πρόγραμμα του Καλοκαιριού 2026.

Η easyJet προσφέρει έως 10% έκπτωση σε πτήσεις για ταξίδια που πραγματοποιούνται μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2025 και 22 Μαρτίου 2026. Οι προσφορές ισχύουν έως την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 1 π.μ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Black Friday περιόδου, οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται να επισκέπτονται καθημερινά το site της easyJet, καθώς θα υπάρχουν επιλεγμένες στιγμές με μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Με την έναρξη του νέου δρομολογίου Πρέβεζα – Μάντσεστερ και τις Black Friday προσφορές του 2025, η easyJet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και ακόμη καλύτερη σχέση ποιότητας–τιμής στους Έλληνες και διεθνείς ταξιδιώτες.

Ο Lorenzo Lagorio, Country Manager Ιταλίας & Ελλάδας της easyJet, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τη φετινή μας καμπάνια Black Friday στην Ελλάδα, προσφέροντας στους πελάτες μας εξαιρετικές εκπτώσεις σε πτήσεις, ιδανική στιγμή για να κλείσουν ένα ταξίδι με ποιοτικές υπηρεσίες σε εξαιρετικές τιμές. Παράλληλα, ανακοινώνουμε με χαρά το νέο δρομολόγιο Πρέβεζα – Μάντσεστερ, που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026. Η νέα σύνδεση θα προσφέρει στους Έλληνες ταξιδιώτες μεγαλύτερη ευκολία και επιλογές για ταξίδια, ενώ θα ενισχύσει την τοπική οικονομία φέρνοντας περισσότερους επισκέπτες και υποστηρίζοντας τον τουρισμό στην περιοχή.»

Η νέα σύνδεση θα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, ξεκινώντας από τις 24 Ιουνίου 2026.