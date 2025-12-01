Μυτιληναίος: Η γεωπολιτική υπερισχύει της μακροοικονομίας

«Για την Ελλάδα, οι προοπτικές είναι μικτές. Παρά τα τεράστια βήματα που έχουμε κάνει στη δημοσιονομική σταθερότητα, η παραγωγικότητα παραμένει πρόκληση και οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιβραδύνονται. Το πρώτο ερώτημα που θέτουν οι εκλεπτυσμένοι επενδυτές; Η πολιτική σταθερότητα».

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με αφορμή τη συμμετοχή του στο Road Show της Morgan Stanley και της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο.

Η ανάρτηση:

Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω στο Road Show του Λονδίνου της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πάνελ για τη Γεωπολιτική και τη Νέα Παγκόσμια Τάξη σήμερα, μαζί με ηγέτες του κλάδου, για να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές.

Το βασικό μου μήνυμα: ζούμε σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ολοένα και περισσότερο υπερισχύει της μακροοικονομίας. Από τη σύγκρουση στην Ουκρανία μέχρι τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ και το μέλλον της Ταϊβάν, αυτές οι δυναμικές θα καθορίσουν τη νέα παγκόσμια τάξη και θα επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια.

Για την Ελλάδα, οι προοπτικές είναι μικτές. Παρά τα τεράστια βήματα που έχουμε κάνει στη δημοσιονομική σταθερότητα, η παραγωγικότητα παραμένει πρόκληση και οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιβραδύνονται. Το πρώτο ερώτημα που θέτουν οι εκλεπτυσμένοι επενδυτές; Η πολιτική σταθερότητα. Αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα για να απογειωθεί.

Στην Metlen Energy & Metals, μάθαμε κατά την ελληνική κρίση ότι η ανθεκτικότητα προέρχεται από την ικανότητα να βλέπεις πέρα από τα σύνορα. Αυτή η στρατηγική μας έσωσε τότε και τροφοδοτεί την ανάπτυξή μας σήμερα. Το δίδυμο μοντέλο μας στον τομέα της ενέργειας και των μετάλλων συνεχίζει να αποδεικνύει τη δύναμή του—διότι δεν υπάρχει βιομηχανία μετάλλων χωρίς ανταγωνιστική ενέργεια.

Ο δρόμος μπροστά είναι περίπλοκος: ταχείες ενεργειακές μεταβάσεις, ρυθμιστικά εμπόδια και γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Η προσέγγισή μας είναι διπλή:

1️⃣ Προστασία από τεράστιους κινδύνους που προκύπτουν από τις παγκόσμιες αλλαγές.

2️⃣ Εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργούνται από αυτές τις αλλαγές.

Σε περιόδους όπως η τρέχουσα, η προσαρμοστικότητα και η διορατικότητα δεν είναι επιλογή—είναι απαραίτητες.