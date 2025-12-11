#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επενδύσεις άνω των €732 εκατ. στις ελληνικές startups από 95 deals

Παρουσιάζονται οι 10 ελληνικές startups με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, τα ενεργά VC funds, καθώς και το ρεκόρ συμφωνιών εξαγοράς (exits) του 2025, στην τελευταία έκθεση του Found.ation.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:58

Το Found.ation, σε συνεργασία με το 28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), ανακοίνωσαν το «FWD Greece: Innovation Pulse 2025-2026», τη νέα ανανεωμένη έκδοση για την χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για πρώτη φορά, η καταγραφή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο startup οικοσύστημα αλλά επεκτείνεται στο ευρύτερο πεδίο της καινοτομίας.

Η έκδοση υλοποιείται, επίσης, με την υποστήριξη των Apeiron Ventures, BEYOND Expo, Eurobank, Grapevine, ΕΛΚΑΚ (HCDI), Helvia.ai, Loggerhead Ventures και Smart Attica.

Στο report, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται οι 10 ελληνικές startups με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, τα ενεργά VC funds, καθώς και το ρεκόρ συμφωνιών εξαγοράς (exits) του 2025. Περιλαμβάνονται, επίσης, τοποθετήσεις από οργανισμούς, case studies, startup spotlights, πρωτοβουλίες που ενισχύουν το οικοσύστημα, κείμενα που αναδεικνύουν τις τάσεις στο ελληνικό και παγκόσμιο επιχειρείν, καθώς και συνεντεύξεις. 

Τα κύρια ευρήματα είναι τα εξής: 

  • Περισσότερα από 732 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν μέσα από 95 deals, σε πάνω από 90 startups, καταγράφοντας 35% αύξηση σε σχέση με το 2024.
  • 18 VC funds και 10 επιπλέον επενδυτικοί οργανισμοί στοχεύουν ενεργά ελληνικές startups
  • Συνολικά περισσότεροι από 143 μοναδικοί επενδυτές από όλο τον κόσμο συμμετείχαν σε γύρους χρηματοδότησης.
  • Τα Pre-seed & Seed rounds αποτελούν το 75% των γύρων, δείχνοντας ότι η δραστηριότητα του early stage οικοσυστήματος ανακάμπτει, ενώ οι Series A και άνω (25% των γύρων) συγκεντρώνουν πάνω από 600εκ. ευρώ, αποδεικνύοντας την ωρίμανση της αγοράς.
  • Η Spotawheel σημειώνει τον μεγαλύτερο γύρο της χρονιάς με 300 εκατ. ευρώ (μικτός γύρος: Series C & Venture Debt financing).
  • Το Venture Debt financing, το 2025, φαίνεται να κερδίζει σταδιακά έδαφος στο startup οικοσύστημα, προσθέτοντας μια ακόμη εναλλακτική επιλογή χρηματοδότησης πέρα από τους παραδοσιακούς γύρους equity.
  • Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS) και Τεχνολογία Υγείας (HealthTech) αποτελούν τους πιο χρηματοδοτούμενους τομείς. Ο τομέας της Αμυντικής Τεχνολογίας (Defence Tech) αρχίζει να αναδεικνύεται ως νέος ανεξάρτητος κλάδος.
  • Η AI φαίνεται να μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μετάβαση, ωστόσο, εξαρτάται τόσο από την τεχνολογική ετοιμότητα όσο και από την ικανότητα ανθρώπων και οργανισμών να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να επαναπροσδιορίζουν διαδικασίες.
  • Καθώς οι οργανωτικές δομές εξελίσσονται, αντίστοιχες αλλαγές αναμένονται και στους ρόλους και τα μοντέλα διοίκησης. Οι οργανισμοί που υιοθετούν AI-ενισχυμένα μοντέλα ενδέχεται να δουν: Μετατόπιση των ρόλων του middle management και εμπλουτισμό του C-level με νέες θέσεις που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων.

Δηλώσεις 

«Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δεν εξελίσσεται πλέον γραμμικά. Βλέπουμε μια σταδιακή μεταμόρφωση, καθώς επιχειρηματικότητα, εταιρική καινοτομία, ακαδημαϊκή έρευνα και πολιτική συγκλίνουν. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα και η συνεργασία πρέπει να αντικαταστήσουν τον υπερβολικό ενθουσιασμό ως βασικά κριτήρια προόδου», αναφέρει ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner του Found.ation.

«Η επόμενη φάση ανάπτυξης απαιτεί ισχυρότερες συνεργασίες, βαθύτερη εξειδίκευση και τη δυνατότητα οι ελληνικές εταιρείες να κλιμακωθούν διεθνώς. Η ΕΑΤΕ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος και στη δημιουργία των συνθηκών ώστε η καινοτομία στην Ελλάδα να μπορεί να αναπτυχθεί και να αντέξει στον χρόνο», σημειώνει ο Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (EATE).

Ο Federico Menna, CEO του 28DIGITAL, αναφέρει: «Η Ελλάδα διαθέτει μια δυναμική deep-tech σκηνή, ένα ταχέως ωριμάζον επενδυτικό περιβάλλον και πανεπιστήμια που παράγουν κορυφαίο ταλέντο. Γι' αυτό τη θεωρούμε ένα από τα πιο υποσχόμενα ευρωπαϊκά hubs καινοτομίας».

