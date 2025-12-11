ΗΠΑ: Για... φόνο-αυτοκτονία κατηγορούνται OpenAI και Microsoft

Αντιμέτωποι με νέα μήνυση βρίσκονται οι κολοσσοί τεχνολογίας OpenAI και Microsoft, αυτή τη φορά όμως για μια υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας που έλαβε χώρα στο Κονέκτικατ, μεταδίδει το Bloomberg.

Πιο αναλυτικά ο 56χρονος, Στάιν-Έρικ Σόελμπεργκ, σκότωσε την 83χρονη μητέρα του, Σούζαν Άνταμς, τον Αύγουστο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, έπειτα από πολύμηνη «συνομιλία» που είχε με το ChatGPT στο οποίο είχε εκφράσει φόβους ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και ήθελαν να τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας Άνταμς, ο «διάλογος» του Στάιν-Έρικ με το chatbot, όχι μόνο επιβεβαίωσε, αλλά επιδείνωσε την παράνοια του. Ως εκ τούτου άρχισε να θεωρεί τους οικείους του, μεταξύ των οποίων και την μητέρα του, «ως εχθρούς ή πράκτορες».

Ο Σόελμπεργκ χρησιμοποιούσε το GPT-4o, το οποίο ήταν το προεπιλεγμένο μοντέλο για το chatbot μέχρι αυτό το καλοκαίρι.

Από την πλευρά τους τόσο η OpenAI όσο και η Microsoft δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για το ζήτημα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που είναι η πρώτη φορά που η OpenAΙ κατηγορείται για ανθρωποκτονία έχουν υποβληθεί προηγουμένως αρκετές φορές μηνύσεις εναντίον της, στις οποίες οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι το chatbot της δημιουργεί «παραληρητικές ιδέες» σε ορισμένους χρήστες.

Ακόμη το ChatGPT κατηγορείται ότι καθοδήγησε έναν μαθητή λυκείου στην Καλιφόρνια να αυτοκτονήσει. Η OpenAI αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι το chatbot συμβούλεψε τον έφηβο να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας περισσότερες από 100 φορές.

Πέρα από τις δικαστικές διαμάχες που καλείται να αντιμετωπίσει η OpenAI στις ΗΠΑ, οι ρυθμιστικές αρχές της χώρας εντείνουν γενικότερα την πίεση και σε άλλες εταιρείες ΑΙ να προστατεύσουν τους ανήλικους χρήστες των πλατφορμών τους. Στο πλαίσιο αυτό περισσότεροι από 40 γενικοί εισαγγελείς υπενθύμισαν σε 12 κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι είναι νομικά υπεύθυνοι να προστατεύουν τους νέους από ακατάλληλες αλληλεπιδράσεις με το chatbot.

Ως απάντηση η OpenAI ανακοίνωσε αλλαγές οι οποίες κατά την ίδια θα βελτιώσουν την ικανότητα του ChatGPT να αναγνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να εκφράζουν ψυχική δυσφορία. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα ενισχύσει τις δικλείδες ασφαλείας γύρω από συζητήσεις σχετικά με την αυτοκτονία.