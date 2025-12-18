Προοδευτική: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στη ΓΣ

Με έντονο ενδιαφέρον αναμένεται η έκτακτη γενική συνέλευση της Προοδευτικής στις 5 Ιανουαρίου (ή η επαναληπτική αυτής στις 12/1 αν στις 5/1 δεν προκύψει η ελάχιστη εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία), καθώς σε αυτή θα κριθεί το κατά πόσο θα «περάσει» η πρόταση της διοίκησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της LDA Capital και ενδεχομένως το αν τελικά η εισηγμένη εταιρεία και o προαναφερόμενος αμερικανικός επενδυτικός οίκος θα συνεργαστούν το 2026.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η διοίκηση της Προοδευτικής, αφού μηδένισε ουσιαστικά τις τραπεζικές υποχρεώσεις της εισηγμένης και αφού κατάφερε να μεταφέρει τις μετοχές της εταιρείας από την «Επιτήρηση» σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, επιχειρεί τώρα να εφαρμόσει στην πράξη το σχέδιο της ουσιαστικής επιχειρηματικής της δραστηριοποίησης σε συνεργασία με την αμερικανική LDA Capital.

Συγκεκριμένα, Προοδευτική και LDA Capital είχαν υπογράψει τριετή συμφωνία (η οποία ανανεώθηκε στη συνέχεια και λήγει πλέον στα τέλη του 2026) με βάση την οποία η LDA θα μπορεί να χρηματοδοτεί επενδυτικές προτάσεις της εισηγμένης έναντι ποσών που θα καλύπτουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Προοδευτικής με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Επί του παρόντος όμως, η Προοδευτική οφείλει με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία (και επειδή καθυστέρησε η μετάταξη των μετοχών της σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης) στους Αμερικανούς «αμοιβή διαχείρισης» την οποία προτίθεται να αποπληρώσει έμμεσα, εκδίδοντας δηλαδή 741.333 νέες μετοχές (αντιστοιχούν στο 3% των σημερινών τίτλων της εταιρείας) που θα δοθούν στην LDA Capital.

Απέναντι στη συγκεκριμένη κίνηση της διοίκησης, η βασικότερη μέτοχος της εισηγμένης (η Χρυσούλα Κούτλα με ποσοστό 16,08%) φαίνεται να κρατά αποστάσεις και να ζητεί εξηγήσεις, αρχικά συγκαλώντας έκτακτη γενική συνέλευση (αυτή της 5ης Ιανουαρίου) και στη συνέχεια αιτούμενη ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Δ.Σ. για την προαναφερόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (η δικαστική απόφαση αναμένεται την προσεχή Τρίτη).

Η Χρυσούλα Κούτλα είναι αδελφή του εκλιπόντος προέδρου (και πρώην βασικού μετόχου) της εισηγμένης Κων/νου Κούτλα και έχει περιορίσει σημαντικά το ποσοστό της στην Προοδευτική, «ξεφορτώνοντας» μετοχές μέσα από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Έτσι, από το 26% που περίπου κατείχε κατά το παρελθόν η συγκεκριμένη μέτοχος έχει περιορίσει σήμερα το ποσοστό της στο 16,08%.

Το ποια στάση τελικά θα κρατήσει η Χρυσούλα Κούτλα στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση (ή στην επαναληπτική της, αν απαιτηθεί) δεν είναι γνωστό, ούτε και μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που θα ακολουθήσει, καθώς αρκετοί σημαντικοί μέτοχοι της Προοδευτικής φαίνεται να συμπορεύονται με τις κινήσεις της διοίκησης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι:

Πρώτον, σε περίπτωση που ναυαγήσει η συμφωνία συνεργασίας με την LDA Capital δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης των σχεδίων επιχειρηματικής επαναδραστηριοποίησης της εταιρείας, συμπληρώνοντας πως ούτε η πλευρά της Χρυσούλας Κούτλα έχει καταθέσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση.

Και δεύτερον, δεν έχει κανένα νόημα για μια εταιρεία να είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ και ο κύκλος εργασιών της να διατηρείται -όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια- σε οριακά ή και μηδενικά επίπεδα.