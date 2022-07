Alpha Bank: Κάτω του 5% υποχώρησε το ποσοστό της Capital

Κάτω από το όριο του 5% διαμορφώνεται πλέον η συμμετοχή της The Capital Group στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.

Οπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της The Capital Group Companies, Inc. την 11.07.2022, η τελευταία κατέχει κατά την 08.07.2022, έμμεσα (μέσω της Capital Research and Management Company), 104.737.156 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 5% (4,81%), επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.