ΔΕΗ: Πώς είδαν τα αποτελέσματα εξαμήνου Citi και JP Morgan

Τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΔΕΗ κινήθηκαν 2-4% πάνω από τις προβλέψεις μας, σημειώνει η Citi σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 16,5 ευρώ για την Επιχείρηση και σύσταση "buy".

Οπως επισημαίνει, παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω εποχικότητας το πρώτο εξάνμηνο, η εισηγμένη έχει ήδη πετύχει πάνω από το μισό του guidance για το σύνολο της χρήσης.

Ως εκ τούτου, η Citi δηλώνει σίγουρη για την επίτευξη του στόχου για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ και καθαρών κερδών άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Η JP Morgan από την πλευρά της, επισημαίνει ότι το στο δεύτερο τρίμηνο αντιστράφηκε το αδύναμο momentum, με την εισηγμένη να ξεπερνά τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε όρους καθαρών κερδών κατά άνω του 5%. Ως εκ τούτου, στο εξάμηνο η ΔEΗ εμφανίζει επίτευξη ποσοστού περίπου 50% του ετήσιου guidance και η διοίκηση εμφανίζεται θετική για τις προοπτικές του υπόλοιπου της χρονιάς.

Με βάση τις εκτιμήσεις της JPMorgan η μετοχή διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 12,4 για το 2025, με πρόβλεψη για μέση ετήσια άνοδο των καθαρών κερδών ως το 2027 κατά 30%.

Η JP Morgan διατηρεί τιμή-στόχο στα 18,5 ευρώ για την Επιχείρηση, με σύσταση "overweight".