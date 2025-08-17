Το story και τα κρίσιμα roadshows για τις ελληνικές τράπεζες

Tο 2025 αναµένεται να είναι χρονιά-ορόσηµο για τις συστηµικές τράπεζες, µε εκτιµώµενα κέρδη άνω των 4,5 δισ. ευρώ, επιθετικές επιστροφές κεφαλαίου και διεθνές ενδιαφέρον από επενδυτές.

Με φόντο έναν τραπεζικό δείκτη που έχει εκτοξευθεί πάνω από 90% σε 12 µήνες, οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται δυναµικά στο δεύτερο µισό του έτους. Κεντρικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι, µεταξύ άλλων, η ανθεκτική κερδοφορία και η πιστωτική επέκταση.

Η αγορά αναγνωρίζει τώρα τη νέα, σταθερή και δυναµική ταυτότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, που, παράλληλα, ανοίγει παράθυρα για µελλοντικές στρατηγικές επεκτάσεις.

Με την εγχώρια οικονομία να αναπτύσσεται και την επενδυτική εμπιστοσύνη να εδραιώνεται, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου. Τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2025 επιβεβαιώνουν ότι οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι – Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς – όχι μόνο έχουν προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον μειούμενων επιτοκίων, αλλά καταφέρνουν να ενισχύσουν τη λειτουργική τους κερδοφορία, να προχωρούν σε διανομές και να ελκύουν ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η συνολική κερδοφορία του συστήματος για το έτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ, αντανακλώντας μια ιστορικά υψηλή επίδοση που στηρίζεται στη συνδυαστική συμβολή από τόκους, προμήθειες και διαρκή αύξηση των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Τα στοιχεία που συλλέγει η Factset από τους αναλυτές τοποθετούν τις εκτιμήσεις για την φετινή κερδοφορία της Πειραιώς στα 1.088 εκατ. ευρώ, για την Εθνική στα 1.169 εκατ. ευρώ, για τη Eurobank στα 1.378 εκατ. ευρώ και τέλος για την Αlpha Bank στα 872 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παραμένουν ανθεκτικά, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να επωφελούνται από ένα χαρτοφυλάκιο καταθέσεων με υψηλό ποσοστό μη αμειβόμενων λογαριασμών – όπως λογαριασμοί όψεως και ταμιευτηρίου. Η Εθνική Τράπεζα, για παράδειγμα, συγκεντρώνει περίπου το 80% των συνολικών καταθέσεων ταμιευτηρίου της ελληνικής αγοράς.

Αν και η σταδιακή υποχώρηση των επιτοκίων της ΕΚΤ δημιουργεί προκλήσεις για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, η ισχυρή ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια και οι επιπλέον ροές από τα ευρωπαϊκά κονδύλια –με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας– προσδίδουν δυναμισμό στην πιστωτική επέκταση, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 13 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Η τραπεζική χρηματοδότηση στηρίζεται στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς τα στεγαστικά δάνεια εμφανίζουν χαμηλότερη κινητικότητα, λόγω των υψηλών τιμών ακινήτων και της σχετικής αδυναμίας της ζήτησης από νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ευελιξία και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους. Οι προμήθειες ενισχύονται αισθητά, με σημαντική συμβολή από υπηρεσίες bancassurance, διαχείρισης κεφαλαίων και καρτών, γεγονός που αποτυπώνει τη στροφή προς ένα πιο ισορροπημένο επιχειρηματικό μοντέλο, λιγότερο εξαρτώμενο από τα επιτόκια. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή και το κόστος κινδύνου (CoR) διατηρείται υπό έλεγχο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θεμελιώδη εικόνα των ομίλων.

Η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας με άνεση τις εποπτικές απαιτήσεις. Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ όλες οι συστημικές τράπεζες έχουν αναβαθμίσει τους στρατηγικούς τους στόχους για δείκτες RoTE, απόδοση ιδίων κεφαλαίων και λόγο αποδόσεων προς τους μετόχους (payout ratio).

Η Εθνική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνολική διανομή μερίσματος για το 2025 να ξεπεράσει ακόμα και το 60% των καθαρών κερδών, ενώ η Αlpha Bank και η Eurobank επιβεβαιώνουν διανομές άνω των 100 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο.

Δυναμική παρουσία στα διεθνή roadshows

Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον έξι κορυφαία διεθνή roadshows έως το τέλος του 2025, με στόχο να αναδείξουν τις επενδυτικές τους προοπτικές αλλά και να ενισχύσουν τη διασπορά του μετοχικού τους κεφαλαίου. Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, οι τέσσερις όμιλοι θα συμμετάσχουν σε τουλάχιστον έξι μεγάλα διεθνή roadshows, με στόχο να παρουσιάσουν το νέο προφίλ τους και να προσελκύσουν ποιοτικούς επενδυτές.

Η αρχή γίνεται στη Νέα Υόρκη στις 3-4 Σεπτεμβρίου με το συνέδριο της UBS για τις αναδυόμενες αγορές, ενώ ακολουθούν σημαντικά forums στο Λονδίνο από την Bank of America, την JP Morgan, την UBS και τη Morgan Stanley, με αποκορύφωμα το Capital Link Greece Forum που θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου και παραδοσιακά συγκεντρώνει ισχυρές παρουσίες από το διεθνές επενδυτικό στερέωμα.

Η προετοιμασία για τα roadshows δεν αφορά μόνο τη στρατηγική παρουσίαση επιδόσεων, αλλά και τη διαχείριση των εύλογων ερωτημάτων των αναλυτών.

Οι προοπτικές υπό τη νέα διακυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μετά το 2026, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής διεθνών θεσμικών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αποτελούν κομβικά ζητήματα που θα τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων με επενδυτές.

Διανομή μερισμάτων και επιστροφή κεφαλαίων

Παράλληλα, οι τράπεζες εντείνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της ανταμοιβής των μετόχων. Πέρα από τις διανομές μερισμάτων, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σχέδιο επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο του 2025. Εν τούτοις, κάποιες τράπεζες αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τα προγράμματα αγορών ιδίων μετοχών, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου των τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποδηλώνοντας ότι η χρηστή χρήση κεφαλαίων παραμένει προτεραιότητα.

Όσον αφορά στις στρατηγικές εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι τράπεζες εμφανίζονται επιλεκτικές και διαφοροποιημένες στις προσεγγίσεις τους. Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο κινήσεων, χωρίς να έχει κοινοποιήσει συγκεκριμένα σχέδια.

Η Αlpha Bank τονίζει ότι οποιαδήποτε νέα απόφαση εξαγοράς θα πρέπει να δικαιολογείται από υψηλές αποδόσεις επένδυσης, άνω του 15%, και θετική συνεισφορά σε δείκτες κεφαλαίων και κερδών εντός τριετίας.

Η Τράπεζα Eurobank διατηρεί επιθετικότερη στάση, με στόχο την επέκταση στο asset management και την ασφαλιστική αγορά των Βαλκανίων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής.

Η επιτυχία των ελληνικών τραπεζών δεν περνά απαρατήρητη από τις διεθνείς αγορές. Ο τραπεζικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ενισχυθεί κατά περίπου 58% σε δωδεκάμηνη βάση, υπερβαίνοντας τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού τομέα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αποδόσεις συγκεκριμένων τραπεζών ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο, ενώ η συνολική εικόνα προσδίδει ελκυστικά χαρακτηριστικά στους ομίλους, όχι μόνο για επενδυτές που στοχεύουν σε μερίσματα, αλλά και για στρατηγικούς εταίρους που αναζητούν πλατφόρμες ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.