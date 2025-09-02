#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Euroxx: Υποτιμημένη η Τράπεζα Κύπρου, νέα τιμή-στόχος

Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της τράπεζας η χρηματιστηριακή. Αυξάνει τις προβλέψεις της για τα κέρδη της Κύπρου, μετά το ισχυρό σετ αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Euroxx: Υποτιμημένη η Τράπεζα Κύπρου, νέα τιμή-στόχος

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:17

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, στα 10 από 7,1 ευρώ δίνει η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση overweight. 

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η νέα τιμή-στόχος ακολουθεί τα ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου. 

Θεωρούμε ότι η μετοχή παραμένει υποτιμημένη, διαπραγματευόμενη με χαμηλό Ρ/Ε 8,6 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025, παρά τους υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες και τις υψηλές διανομές στους μετόχους (με διατηρήσιμη μερισματική απόδοση περίπου 8%, έναντι ενός μέσου 6% για τις υπόλοιπες τράπεζες). 

Η Euroxx αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά 7% για τη φετινή χρήση, 4% για το 2026 και 2% για το 2027. Ο καταλύτης για την αναβάθμιση είναι οι καλύτερες επιδόσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της αύξησης των χορηγήσεων, καλύτερης τιμολόγησης των καταθέσεων και των κινήσεων hedging. Πλέον αναμένει ΝΙΙ 711 εκατ. ευρώ για φέτος και 689 εκατ. ευρώ για το 2026, υπό την υπόθεση μιας μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Ανδρέας Κρητιώτης νέο μέλος στο Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου

Bank of Cyprus: Ο Γ. Συρίχας νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Euroxx: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες, δικαιούνται premium

Τρ. Κύπρου: Ανω των εκτιμήσεων το Q2, παραμένει «αγοραστής» η Euroxx

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο