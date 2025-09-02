Euroxx: Υποτιμημένη η Τράπεζα Κύπρου, νέα τιμή-στόχος

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, στα 10 από 7,1 ευρώ δίνει η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση overweight.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η νέα τιμή-στόχος ακολουθεί τα ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου.

Θεωρούμε ότι η μετοχή παραμένει υποτιμημένη, διαπραγματευόμενη με χαμηλό Ρ/Ε 8,6 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025, παρά τους υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες και τις υψηλές διανομές στους μετόχους (με διατηρήσιμη μερισματική απόδοση περίπου 8%, έναντι ενός μέσου 6% για τις υπόλοιπες τράπεζες).

Η Euroxx αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κατά 7% για τη φετινή χρήση, 4% για το 2026 και 2% για το 2027. Ο καταλύτης για την αναβάθμιση είναι οι καλύτερες επιδόσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της αύξησης των χορηγήσεων, καλύτερης τιμολόγησης των καταθέσεων και των κινήσεων hedging. Πλέον αναμένει ΝΙΙ 711 εκατ. ευρώ για φέτος και 689 εκατ. ευρώ για το 2026, υπό την υπόθεση μιας μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ.