Pantelakis Securities: Ανεβάζει στα 17,5 ευρώ την τιμή-στόχο στον ΟΤΕ

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο σταθερών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα έχει αναζωπυρωθεί, μετά την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά με πακέτα FTTH σε επιθετικές τιμές, επισημαίνει ανάλυση της Pantelakis Securities για τη μετοχή του ΟΤΕ, συμπληρώνοντας ότι πρόσθετες απειλές ενδέχεται να προκύψουν αν η Vodafone ή η Nova απαντήσουν.

Ο ΟΤΕ ηγείται της ανάπτυξης FTTH στην Ελλάδα, καλύπτοντας 1,9 εκατ. νοικοκυριά στο β’ τρίμηνο του 2025 (+28% ετησίως), με διείσδυση στο 31%, αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται της ΕΕ στην κάλυψη και ποιότητα οπτικών ινών.

Οι κρατικές επιδοτήσεις (€200 εκατ.) αναμένεται να επιταχύνουν την επέκταση, αυξάνοντας το ARPU κατά €1–2 από το 2026 και μετά. Επιπλέον, η συνδρομητική τηλεόραση παραμένει βασικός μοχλός εσόδων λόγω των αποκλειστικών αθλητικών δικαιωμάτων, της συμφωνίας με τη Nova και της συνεργασίας με το Netflix.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) παραμένουν περιορισμένες βραχυπρόθεσμα, λόγω των διαρκών επενδύσεων FTTH ύψους €600-620 εκατ., με το 2025 να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα €475 εκατ. (μετά την πώληση της Ρουμανίας το γ’ τρίμηνο).

Η χρηματιστηριακή δίνει ουδέτερη σύσταση αλλά με υψηλότερη τιμή-στόχο €17,5/μετοχή (από €16). Η μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύεται πλέον σε 5,4x το εκτιμώμενο EV/adj. EBITDAaL του 2025, δηλαδή με discount 12% έναντι των ευρωπαϊκών ομοτίμων, κάτι που κατά την άποψή της δικαιολογείται λόγω της χαμηλότερης απόδοσης FCF του ομίλου (7,2% έναντι 8,1%) και της βραδύτερης τροχιάς αύξησης κερδών (~2% adj. EBITDAaL έναντι >4%).

Η πώληση της προβληματικής ρουμανικής κινητής είναι αμελητέα για την αποτίμηση, δεδομένης της μικρής κλίμακάς της, ενώ η ορατότητα παραμένει περιορισμένη σε καταλύτες δημιουργίας αξίας.