JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΠΑΠ στα €23

Ο ΟΠΑΠ παραμένει στο επίκεντρο των αγορών, με τη JP Morgan να ανανεώνει την αισιοδοξία της για τη μετοχή. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση “Overweight” και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €23 από €22,5 για τον Δεκέμβριο του 2026, βλέποντας περιθώριο ανόδου άνω του 20% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η ισχυρή επίδοση του OΠΑΠ θα συνεχιστεί, καθώς η εταιρεία επωφελείται από την ανθεκτικότητα της ελληνικής κατανάλωσης, την περαιτέρω ανάπτυξη στα online παιχνίδια και την ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω αποδοτικού κόστους.

Οι αναλυτές της J.P. Morgan αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για έσοδα και κερδοφορία, με την αύξηση να φτάνει κατά μέσο όρο το 2% στα έσοδα και το 1% στο EBITDA για την περίοδο 2025-2027. Για το 2025, η ανάπτυξη των ακαθάριστων εσόδων παιχνιδιού (GGR) τοποθετείται στο 4,9%, πάνω από την καθοδήγηση της εταιρείας, με ώθηση από το ρεκόρ τζάκποτ του Τζόκερ τον Αύγουστο. Το EBITDA margin παραμένει σταθερό στο 35%.

Παράλληλα, η γενναιόδωρη μερισματική πολιτική παραμένει ελκυστικό στήριγμα για τους επενδυτές, με το dividend yield να διαμορφώνεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τη JP Morgan, τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα €2,4 δισ. το 2025 και να διατηρήσουν ανοδική τροχιά και την επόμενη χρονιά.

Η σταθερότητα στα λειτουργικά μεγέθη, η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση του brand επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει προβλεψιμότητα και ισχυρές ταμειακές ροές, οπότε ο OΠΑΠ παραμένει, σύμφωνα με την JP Morgan, μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία του ευρωπαϊκού gaming.

Η επενδυτική βάση στηρίζεται στη συνεχή ενίσχυση του online τμήματος, που εκτιμάται πως θα διατηρήσει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η διείσδυση του online στην αγορά παραμένει σχετικά χαμηλή (λίγο πάνω από 30%), προσφέροντας σημαντικά περιθώρια. Παράλληλα, τα έσοδα από το retail προβλέπεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2%.