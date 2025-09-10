BofA: Ταύρος για τις ελληνικές τράπεζες, οι τιμές-στόχοι

Η Bank of America έδωσε το στίγμα της για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία όπου οι μετοχές των συστημικών τραπεζών έχουν ήδη προσφέρει εντυπωσιακές αποδόσεις από τις αρχές του έτους.

Ο αμερικανικός οίκος ξεκαθαρίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές σε όρους αποτιμήσεων και μερισματικών αποδόσεων, ωστόσο διαχωρίζει τις προοπτικές τους: η Eurobank αναδεικνύεται κορυφαία επιλογή, η Alpha Bank και η Πειραιώς διατηρούν θετικό momentum με συστάσεις αγοράς, ενώ για την Εθνική Τράπεζα η στάση παραμένει πιο συντηρητική.

Η Eurobank, σύμφωνα με την BofA, συνδυάζει την καλύτερη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων στον κλάδο. Η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €4,45, από €4,36 προηγουμένως, με τη σύσταση Buy να παραμένει αμετακίνητη.

Σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των €3,14, το περιθώριο ανόδου φτάνει το 42%, το υψηλότερο ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες. Η BofA υπογραμμίζει την ισχυρή παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, οι οποίες αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση σε έσοδα και προμήθειες, αλλά και την ισχυρή κεφαλαιακή θέση που επιτρέπει διανομή μερισμάτων και επαναγορές μετοχών.

Αντίθετα, για την Εθνική Τράπεζα η BofA διατηρεί τη σύσταση Neutral. Παρά τη στιβαρή κεφαλαιακή βάση, την κορυφαία ρευστότητα και την υψηλή ποιότητα ενεργητικού, η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα πλεονεκτήματα.

Η νέα τιμή-στόχος ανεβαίνει ελαφρά στα €12,81 (από €12,11), προσφέροντας όμως μόλις 7% περιθώριο ανόδου έναντι της τρέχουσας τιμής (€11,96). Η ΕΤΕ παραμένει, έτσι, μια μετοχή σταθερότητας και χαμηλού ρίσκου, αλλά όχι εκείνη που θα δώσει την επόμενη μεγάλη υπεραξία.

Η Alpha Bank συνεχίζει να αποτελεί βασικό χαρτί για την BofA, με τη σύσταση Buy να επιβεβαιώνεται και την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα €3,89 από €3,59. Με περιθώριο ανόδου 12% από τα τρέχοντα επίπεδα (€3,49), η Alpha εμφανίζει τις καλύτερες προοπτικές αύξησης καθαρών εσόδων από τόκους (NII), ενώ η παρουσία της UniCredit με ισχυρό ποσοστό συμμετοχής προσθέτει προοπτικές M&A και συνέργειες. Ο οίκος βλέπει τη μετοχή να ωφελείται από την πρόοδο σε κεφαλαιακή ενίσχυση και απόδοσή της, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το περιθώριο περαιτέρω re-rating.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με νέα τιμή-στόχο τα €7,78 (από €6,88), παραμένει επίσης σε τροχιά αγοράς (Buy), με περιθώριο ανόδου 14% από τα €6,83 που διαπραγματεύεται σήμερα. Η BofA αναγνωρίζει ότι η τράπεζα παρουσιάζει ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και εσόδων, ωστόσο η κεφαλαιακή της βάση εξακολουθεί να θεωρείται πιο ευαίσθητη. Αυτό την καθιστά μια μετοχή με υψηλότερη μεταβλητότητα, αλλά και δυνατότητα σημαντικών αποδόσεων σε θετικό σενάριο.

Σε συνολικό επίπεδο, η BofA θεωρεί ότι ο κλάδος έχει ήδη περάσει το κατώφλι πίεσης στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα και εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης. Με προβλέψεις για ρυθμό αύξησης δανείων 9% την επόμενη τριετία και βελτίωση στο κόστος ιδίων κεφαλαίων, εκτιμά ότι οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων θα ευθυγραμμιστούν με τον μέσο όρο της ανεπτυγμένης Ευρώπης έως το 2027.

Παράλληλα, οι μερισματικές αποδόσεις αναμένεται να ενισχυθούν, φτάνοντας το εύρος 6%-9%. Η εικόνα που σκιαγραφεί η BofA είναι σαφής: η Eurobank αποτελεί την πιο ελκυστική επιλογή με βάση την κερδοφορία και τη διαφοροποίηση, η Alpha έχει μπροστά της δυνατότητες περαιτέρω ανόδου, η Πειραιώς προσφέρει υψηλές αλλά πιο ριψοκίνδυνες αποδόσεις, ενώ η Εθνική παραμένει σημείο αναφοράς σταθερότητας, χωρίς όμως μεγάλα περιθώρια υπεραπόδοσης.