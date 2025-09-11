Alpha Bank: Τι αποκάλυψε η διοίκηση στο συνέδριο της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy για την Alpha Bank, με τιμή-στόχο στα €4,10, με σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Στο CEEMEA Financials Symposium, η διοίκηση παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις προοπτικές της τράπεζας.

Η συνεργασία με τη UniCredit δίνει στην Alpha πρόσβαση σε διεθνή syndication δάνεια, ενισχύει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και ανοίγει προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες μέσω trade finance. Παράλληλα, η τράπεζα αντλεί τεχνογνωσία για projects βελτιστοποίησης κόστους.

Η τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα performing δάνεια κατά 1,5 δισ. ευρώ στη διάρκεια του έτους έναντι στόχου 2,3 δισ. ευρώ για το 2025, κυρίως σε εταιρικούς τομείς όπως υποδομές, μεταποίηση και τουρισμός. Οι στεγαστικές χορηγήσεις συνεχίζουν να μειώνονται, ενώ οι ΜμΕ αποκτούν αυξανόμενο βάρος στη στρατηγική.

Στα έσοδα από τόκους (NII), η διοίκηση παραμένει σταθερή στο guidance για το 2025. Τα δάνεια αναπροσαρμόζονται εντός τριμήνου και οι καταθέσεις σε 6-7 μήνες, με την πτώση στα επιτόκια καταθέσεων να συνεχίζεται βραχυπρόθεσμα.

Η Alpha εξετάζει bolt-on εξαγορές σε δραστηριότητες που αυξάνουν τις προμήθειες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο payout ratio πάνω από 50% την περίοδο 2026-27. Η Goldman Sachs σημειώνει ως βασικούς κινδύνους μια πιθανή επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, καθυστερήσεις στη μείωση NPEs, πιέσεις στον ανταγωνισμό και χαμηλότερες εξοικονομήσεις κόστους. Ωστόσο, εκτιμά ότι η τράπεζα παραμένει καλά τοποθετημένη για να επιτύχει τους στόχους της.