Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για ελληνικές τράπεζες η Pantelakis

Μετά το εντυπωσιακό 2024, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν το ράλι και το 2025, με τις μετοχές τους να υπεραποδίδουν του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη.

Σε νέα έκθεσή της (15/9/2025), η Pantelakis Securities διατηρεί σύσταση Overweight για όλες τις συστημικές τράπεζες, ανεβάζοντας τις τιμές-στόχους και βελτιώνοντας τις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, η αγορά προεξοφλεί πλέον ότι οι ελληνικοί όμιλοι μπορούν να υπερασπιστούν τα υψηλά κέρδη 2023-24, ενώ η είσοδος της UniCredit με ποσοστό 25% στην Alpha Bank σηματοδοτεί την ισχυρότερη ψήφο εμπιστοσύνης των τελευταίων δεκαετιών.

Νέες τιμές-στόχοι

Οι τιμές-στόχοι που θέτει η Pantelakis και τα βασικά μεγέθη ανά τράπεζα έχουν ως εξής:

Alpha Bank: στόχος €4,25, με P/TBV 0,98 φορές για το 2026, RoTE 12,2% και P/E 8,3.

Πειραιώς: στόχος €8,40, με P/TBV 1,01 φορές, RoTE 14% και P/E 7,5.

Εθνική Τράπεζα: στόχος €14,60, με P/TBV 1,27 φορές, RoTE 14,3% και P/E 9,1.

Eurobank: στόχος €3,85, με P/TBV 1,19 φορές, RoTE 14,5% και P/E 8,5.

Θεμελιώδη και προοπτικές

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας παρά τη γρήγορη πτώση των επιτοκίων, με τις τράπεζες να εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης (9% CAGR 2024-27). Η ισχυρή δυναμική των προμηθειών (+10% ετησίως), τα έσοδα από ομόλογα, η στροφή των swaps σε θετική συνεισφορά για το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα, καθώς και ο έλεγχος του κόστους στηρίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό ισολογισμών με NPEs στο 2,5%-3,5% και κινούνται σε αυξημένες διανομές. Για το 2025, οι αποδόσεις στους μετόχους θα φτάσουν το 50%-60% των κερδών, με μικτό μοντέλο μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, εξασφαλίζοντας μερισματικές αποδόσεις γύρω στο 6%-7%.

Σημαντικό κομμάτι του αφηγήματος παραμένουν οι στρατηγικές εξαγορές: η Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική, η Alpha με Astrobank και Axia, η Eurobank με τη Hellenic Bank και η Εθνική με κεφαλαιακή ευελιξία που της δίνει «optionality» για μεγάλες κινήσεις στο μέλλον. Η Pantelakis θεωρεί ότι ο κλάδος εξακολουθεί να έχει περιθώρια υπεραπόδοσης, με τις αποτιμήσεις να παραμένουν 15%-20% χαμηλότερα από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Η χρηματιστηριακή ξεχωρίζει την Alpha για την ισχυρή δυναμική κερδών, την Πειραιώς για την ελκυστική αποτίμηση και την Εθνική για την κεφαλαιακή ισχύ, ενώ βλέπει τη Eurobank να αξιοποιεί τις διεθνείς της κινήσεις και τις συνέργειες στην Κύπρο.