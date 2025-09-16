Deutsche Bank: Τα κρίσιμα ερωτήματα για ελληνικές και κυπριακές τράπεζες

Η Deutsche Bank, στο τελευταίο της report για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρουσιάζει ένα «Question Bank» με τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές για κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι αναλυτές εστιάζουν στις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες, θέτοντας ερωτήματα για την πορεία των επιτοκιακών εσόδων, την κερδοφορία, τη στρατηγική κόστους, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και τη χρήση της υπερβάλλουσας κεφαλαιακής βάσης.

Η Deutsche Bank υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,1 φορές για το 2026, προσφέροντας μερισματική απόδοση 5,6% και επιπλέον 3,3% μέσω επαναγορών, με αναμενόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 14,6%. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές και η κυπριακή τράπεζα καλούνται να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που θα κρίνουν αν η πορεία κερδοφορίας τους είναι διατηρήσιμη και αν τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα μπορούν να μεταφραστούν σε σταθερή αξία για τους μετόχους.

Για την Alpha Bank, το πρώτο ερώτημα αφορά την ικανότητα υπέρβασης του στόχου καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) για το 2025, μετά τη μικρή υποβάθμιση κάτω από το €1,65 δισ., αλλά και σε σχέση με την αναβάθμιση του στόχου χορηγήσεων. Οι αναλυτές θέτουν επίσης ζητήματα για το κόστος χονδρικής χρηματοδότησης το 2026-27 και την επίδρασή του στα περιθώρια.

Επιπλέον, ζητούν διευκρινίσεις για τη βελτίωση των προμηθειών από τη συνεργασία με τη UniCredit, για το αν ο στόχος κόστους των €870 εκατ. είναι εφικτός, αλλά και για τη στρατηγική αξιοποίησης της υπερβάλλουσας κεφαλαιακής θέσης: μερίσματα, buybacks ή εξαγορές; Τέλος, υπάρχει ενδιαφέρον για τις παραδοχές στο χαμηλό κόστος κινδύνου (39 μ.β.) και τον αντίκτυπο της εισφοράς στο ταμείο σχολικής στέγης.

Eurobank

Στην περίπτωση της Eurobank, το επίκεντρο είναι η βιωσιμότητα της κερδοφορίας και η πιθανότητα υπέρβασης των στόχων NII και προμηθειών. Η DB εστιάζει στην πορεία των νέων χορηγήσεων, στον αντίκτυπο του ανταγωνισμού στη διαμόρφωση του κόστους κινδύνου, αλλά και στις προοπτικές επέκτασης του Wealth Management και των διεθνών δραστηριοτήτων. Ερωτήματα τίθενται επίσης για το πώς η τράπεζα θα διαχειριστεί την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση: θα συνεχίσει με υψηλή μερισματική πολιτική ή θα εξετάσει και άλλες μορφές απόδοσης στους μετόχους;

Εθνική Τράπεζα

Για την Εθνική Τράπεζα, το ερώτημα είναι πώς θα αντισταθμίσει την αναμενόμενη μείωση του NII κατά 9% το 2025, διατηρώντας ταυτόχρονα περιθώρια άνω των 280 μ.β. Η DB ζητά διευκρινίσεις για τις κατηγορίες δανείων που θα στηρίξουν την αυξημένη πρόβλεψη για νέες χορηγήσεις άνω των €2,5 δισ., αλλά και για την ικανότητα συγκράτησης του κόστους. Εξετάζεται επίσης η ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου (με NPE στο 2,5%), καθώς και οι επιλογές αξιοποίησης της υπερβάλλουσας κεφαλαιακής βάσης, η οποία υπερβαίνει τον στόχο CET1 κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Πειραιώς

Η Πειραιώς, μετά τη μεγάλη πρόοδο εξυγίανσης, καλείται να αποδείξει τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας της. Οι αναλυτές της Deutsche Bank ρωτούν για την εξέλιξη του κόστους χρηματοδότησης, την πορεία των επιτοκιακών περιθωρίων και την ικανότητα διατήρησης χαμηλού κόστους κινδύνου σε ένα πιο απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον. Επίσης, τίθεται το ζήτημα της στρατηγικής διαφοροποίησης των εσόδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερότητα στις επιδόσεις σε βάθος χρόνου.

Τράπεζα Κύπρου

Για την Τράπεζα Κύπρου, η Deutsche Bank εστιάζει στην επίτευξη ή υπέρβαση του στόχου για NII κάτω από €700 εκατ. και στις παραδοχές για επιτόκια, όγκους και στρατηγικές αντιστάθμισης. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη άλλων πηγών εσόδων, ιδίως στην ασφαλιστική δραστηριότητα μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Παράλληλα, οι αναλυτές ζητούν διευκρινίσεις για το κόστος (στόχος C/I στο 40% για το 2025, έναντι 36% στο α’ εξάμηνο), για την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου (CoR προς το κάτω άκρο του 40-50 μ.β.), αλλά και για την προοπτική απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει το high-teens ROTE με CET1 στο 15%.