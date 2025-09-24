#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

BriQ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο, υποβαθμίζει σε hold η Eurobank Equities

Αν και η συνολική απόδοση της BriQ Properties την επόμενη τριετία (άνοδος NAV συν μερίσματα) προσφέρει καλή αξία, αυτή αντανακλάται στην αποτίμηση, σχολιάζει.

BriQ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο, υποβαθμίζει σε hold η Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:53

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της BriQ Properties, στα 3 από 2,88 ευρώ δίνει η Eurobank Properties σε έκθεσή της στην οποία ωστόσο υποβαθμίζει τη σύσταση σε hold από buy, καθώς τα περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα είναι οριακά. 

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει την άνοδο 50% στα έσοδα εξαμήνου, με τα καθαρά κέρδη ωστόσο να μειώνονται κυρίως λόγω χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογές αξιών. 

Η Eurobank σημειώνει ότι τα καθαρά κέρδη του 2025 εκτιμώνται στα 10,7 εκατ. ευρώ, για να αυξηθούν στα 12 εκατ. ευρώ το 2027. 

Με προβλέψιμα έσοδα, leases που έχουν συνδεθεί με τον πληθωρισμό και πειθαρχημένη διασπορά κεφαλαίων, η μετοχή δείχνει πλέον σαν ένα ομόλογο υψηλής απόδοσης, τονίζει. 

Ωστόσο, με άνοδο σχεδόν 45% φέτος, το discount έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού διαμορφώνεται πλέον μόλις στο 20%, πολύ κάτω από το 35% που εμφάνιζε νωρίτερα στο έτος. Αν και η συνολική απόδοση της BriQ, ύψους 11% την επόμενη τριετία (άνοδος NAV συν μερίσματα) προσφέρει καλή αξία, αυτή αντανακλάται εν πολλοίς στην τρέχουσα αποτίμηση, σχολιάζει.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επεκτείνει το logistics center στον Ασπρόπυργο η BriQ Properties

BriQ Properties: Ανω του 5% το ποσοστό της Alpha Asset Management

Pantelakis: Τιμή-στόχος τα 62 ευρώ για τη Metlen

Real Estate: Ποιες μεγαλουπόλεις εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο «φούσκας»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο