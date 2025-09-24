BriQ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο, υποβαθμίζει σε hold η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της BriQ Properties, στα 3 από 2,88 ευρώ δίνει η Eurobank Properties σε έκθεσή της στην οποία ωστόσο υποβαθμίζει τη σύσταση σε hold από buy, καθώς τα περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα είναι οριακά.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει την άνοδο 50% στα έσοδα εξαμήνου, με τα καθαρά κέρδη ωστόσο να μειώνονται κυρίως λόγω χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογές αξιών.

Η Eurobank σημειώνει ότι τα καθαρά κέρδη του 2025 εκτιμώνται στα 10,7 εκατ. ευρώ, για να αυξηθούν στα 12 εκατ. ευρώ το 2027.

Με προβλέψιμα έσοδα, leases που έχουν συνδεθεί με τον πληθωρισμό και πειθαρχημένη διασπορά κεφαλαίων, η μετοχή δείχνει πλέον σαν ένα ομόλογο υψηλής απόδοσης, τονίζει.

Ωστόσο, με άνοδο σχεδόν 45% φέτος, το discount έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού διαμορφώνεται πλέον μόλις στο 20%, πολύ κάτω από το 35% που εμφάνιζε νωρίτερα στο έτος. Αν και η συνολική απόδοση της BriQ, ύψους 11% την επόμενη τριετία (άνοδος NAV συν μερίσματα) προσφέρει καλή αξία, αυτή αντανακλάται εν πολλοίς στην τρέχουσα αποτίμηση, σχολιάζει.