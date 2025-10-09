Ποιες εισηγμένες ξεχωρίζουν με βάση τον δείκτη P/BV

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έχει πολλαπλασιαστεί κατά την τελευταία πενταετία, δεκάδες μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία και πολλές άλλες αρκετά κοντά σε αυτή.

Ο δείκτης «τιμή προς λογιστική αξία» (P/BV) χρησιμοποιείται συχνά από αναλυτές και επενδυτές και όσο χαμηλότερος είναι (με τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί) τόσο ελκυστικότερη θεωρείται η αγορά μιας μετοχής.

Βέβαια, ο συγκεκριμένος δείκτης έχει και αυτός τα δικά του μειονεκτήματα (για παράδειγμα δεν εξετάζει το αν μια εταιρεία είναι κερδοφόρος, τις προοπτικές της, την εμπορευσιμότητα της μετοχής, κ.λπ.), οπότε θα πρέπει να συνεξετάζεται και με άλλους δείκτες, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια των εισηγμένων εταιρειών της 30ής Ιουνίου 2025 και το κλείσιμο τιμών της 7ης Οκτωβρίου, 35 μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες διαπραγματεύονταν με δείκτη P/BV χαμηλότερο της μονάδας, 11 με δείκτη μεταξύ 1,01 και 1,10 και άλλες 21 με δείκτη μεταξύ 1,11 και 1,50 (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα).

Στις μετοχές με δείκτη P/BV χαμηλότερο της μονάδας ή και αρκετά κοντά σε αυτόν, συγκαταλέγονται εταιρείες όλων των κεφαλαιοποιήσεων (του FTSE-25 συμπεριλαμβανομένου), πολλές εκ των οποίων είναι κερδοφόρες, διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα και προβαίνουν σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους. Συμπεριλαμβάνονται επίσης εταιρείες με ζημιογόνα αποτελέσματα ή περιορισμένη κερδοφορία, αλλά και εισηγμένες με χαμηλή διασπορά και εμπορευσιμότητα στο ταμπλό του ΧΑ.

Μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις εισηγμένων με δείκτη P/E χαμηλότερο του 1,5 είναι οι εξής:

Οι περισσότερες ΑΕΕΑΠ ( Premia, Noval, Trade Estates, Orilina, BriQ Properties, Trastor ) διαπραγματεύονται με P/BV σαφώς χαμηλότερο της μονάδας (έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις για το πώς αυτό σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί). Οι δείκτες P/E των άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων είναι 1,00 για τη Lamda Development , 1,01 για την Dimand , 1,03 για την Prodea και 1,45 για την Μπλε Κέδρος .

) διαπραγματεύονται με P/BV σαφώς χαμηλότερο της μονάδας (έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις για το πώς αυτό σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί). Οι δείκτες P/E των άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων είναι 1,00 για τη , 1,01 για την , 1,03 για την και 1,45 για την . Τα Πλαστικά Θράκης «πληρώνουν» την ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία και την καθοδική πορεία των κερδών τους κατά τα τελευταία έτη. Ωστόσο πρόκειται για έναν όμιλο με ισχυρά θεμελιώδη δεδομένα, που επιπλέον έχει υλοποιήσει μεγάλες επενδύσεις.

«πληρώνουν» την ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία και την καθοδική πορεία των κερδών τους κατά τα τελευταία έτη. Ωστόσο πρόκειται για έναν όμιλο με ισχυρά θεμελιώδη δεδομένα, που επιπλέον έχει υλοποιήσει μεγάλες επενδύσεις. Τα Πλαστικά Κρήτης αποτιμώνται 6% χαμηλότερα από τη λογιστική τους αξία παρά τους πολύ ελκυστικούς δείκτες τους και το ισχυρό θετικό καθαρό τους ταμείο, τιμωρούνται ωστόσο στο ταμπλό λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας του τίτλου.

αποτιμώνται 6% χαμηλότερα από τη λογιστική τους αξία παρά τους πολύ ελκυστικούς δείκτες τους και το ισχυρό θετικό καθαρό τους ταμείο, τιμωρούνται ωστόσο στο ταμπλό λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας του τίτλου. Η Interlife διαπραγματεύεται με δείκτη 0,66, παρά το γεγονός ότι τα deals που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο (π.χ. Ευρώπη, Εθνική Ασφαλιστική) έγιναν σε τιμές ανώτερες της λογιστικής αξίας.

διαπραγματεύεται με δείκτη 0,66, παρά το γεγονός ότι τα deals που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο (π.χ. Ευρώπη, Εθνική Ασφαλιστική) έγιναν σε τιμές ανώτερες της λογιστικής αξίας. Η ΕΥΑΘ επηρεάζεται από τη στασιμότητα των τιμολογίων και από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

επηρεάζεται από τη στασιμότητα των τιμολογίων και από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η HelleniQ Energy (χαμηλά περιθώρια διύλισης σε έναν κυκλικό κλάδο) και οι δύο εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ( Ελινόιλ με 0,63 και Revoil με 1,09). Στο 1,03 ο δείκτης P/BV της Motor Oil .

(χαμηλά περιθώρια διύλισης σε έναν κυκλικό κλάδο) και οι δύο εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ( με 0,63 και με 1,09). Στο 1,03 ο δείκτης P/BV της . Εταιρείες συμμετοχών, όπως η Intracom , η ΑΔΜΗΕ , η Centric και η Τεχνική Ολυμπιακή .

, η , η και η . Η MIG θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να αρχίσει να υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης που θα ακολουθήσει.

θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να αρχίσει να υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης που θα ακολουθήσει. H Viohalco, παρά το ράλι που έχει διανύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαπραγματεύεται μόλις 4% πάνω από τη λογιστική της αξία. Στο 1,08 η τιμή του δείκτη για τη θυγατρική ElvalHalcor και στο 1,03 για τη ΔΕΗ .

παρά το ράλι που έχει διανύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαπραγματεύεται μόλις 4% πάνω από τη λογιστική της αξία. Στο 1,08 η τιμή του δείκτη για τη θυγατρική και στο 1,03 για τη . H Π. Πετρόπουλος διαπραγματεύεται με P/BV στο 1,09 και παράλληλα με μονοψήφιο δείκτη P/E (με βάση την επίδοση του 2024).

Ενδιαφέρον επίσης -μεταξύ άλλων- παρουσιάζουν οι δείκτες 0,52 για την Έλαστρον (ιδίως αν ανεβεί η διεθνής τιμή του χάλυβα), το 0,59 των Μύλων Λούλη, το 0,71 της ΕΛΤΟΝ Χημικά (κερδοφόρος εταιρεία που βρίσκεται σε πορεία αναδιάρθρωσης), το 0,91 της Βιοκαρπέτ, το 0,95 της ΕΛΒΕ Ενδυμάτων (ικανοποιητικές χρηματικές διανομές), το 1,07 της Attica Group, το 1,09 της Autohellas, το 1,11 της Fourlis, το 1,21 της Ideal, το 1,21 της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 1,36 της AS Company.