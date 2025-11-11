Theon International: Πώς είδαν Deutsche Bank και Edison το Capital Markets Day

Η Deutsche Bank και η Edison Investment Research σχολιάζουν σε νέες τους εκθέσεις τις προοπτικές της Theon International μετά την πρόσφατη παρουσίαση στρατηγικής (Capital Markets Day), αναγνωρίζοντας μεν τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά επισημαίνοντας αυξημένες επενδυτικές ανάγκες και καθυστερήσεις στη συμφωνία με την Exosens.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank διατηρούν τη σύσταση “Buy” για τη μετοχή, αλλά μειώνουν την τιμή-στόχο στα €35 από €40 (πτώση 12,5%), σημειώνοντας ότι η παρουσίαση της διοίκησης «άφησε αρκετά ερωτήματα αναπάντητα», ειδικά ως προς τη συμφωνία με την Exosens.

Η τράπεζα αναγνωρίζει ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η Theon στοχεύει σε διεύρυνση χαρτοφυλακίου €6 δισ. διεθνώς και διαφοροποίηση των εσόδων της με 50% από Night Vision, 30% από Thermal και 20% από Platform συστήματα. Ωστόσο, τονίζει ότι οι επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων είναι πιο απαιτητικές απ’ ό,τι αναμενόταν, με το capex να αυξάνεται στο 4% των πωλήσεων και τη μετατροπή ταμειακών ροών (FCF conversion) να υποχωρεί στο 39% το 2027 από 49% προηγουμένως.

Η Deutsche Bank εκτιμά πλέον ότι το περιθώριο EBIT το 2027 θα διαμορφωθεί στο 26,2% (από 27,4%) και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα είναι 11% χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, λόγω και της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου στα €25/μετοχή. Το καθαρό χρέος αναμένεται να ανέλθει στο 1,6 φορές τα EBITDA. Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η τράπεζα εκτιμά ότι «σημαντικές εισροές παραγγελιών στο δ’ τρίμηνο μπορούν να προσφέρουν ανοδικές εκπλήξεις».

Από την πλευρά της, η Edison Investment Research διατηρεί τη δική της τιμή-στόχο στα €32,5/μετοχή, υπογραμμίζοντας ότι το πλάνο ανάπτυξης της Theon είναι σαφές και μακροπρόθεσμα φιλόδοξο. Η εταιρεία στοχεύει σε έσοδα περίπου €1 δισ. μεσοπρόθεσμα, με συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης άνω του 15% και εξαγορών.

Η Edison προβλέπει έσοδα €440 εκατ. το 2025 και €580 εκατ. το 2026, με λειτουργικά περιθώρια στη «μεσαία 20άδα» και απόδοση P/E 25,2 φορές για το 2025. Σημειώνει ότι η Theon επενδύει 4% των πωλήσεων σε capex και 1,4% σε R&D, ενώ προωθεί ενεργά την παγκόσμια γεωγραφική επέκταση μέσω συνεργασιών και εξαγορών – όπως των Harder Digital, Kappa, Varjo Technologies, Kopin, Andres και πρόσφατα της ShockEOS.

Σύμφωνα με την Edison, οι βασικοί άξονες ανάπτυξης είναι:

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών διεθνώς και η ενίσχυση της αγοράς οπτρονικών συστημάτων.

Η είσοδος σε νέες κατηγορίες, όπως Fire Control Systems και platform-mounted systems.

Η γεωγραφική επέκταση σε Μ. Ανατολή, Ασία και ΗΠΑ με τοπικές συμφωνίες και παραγωγή.

Η διατήρηση χρηματοοικονομικής πειθαρχίας με λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA κάτω από 2,5 φορές.

Και οι δύο οίκοι βλέπουν ισχυρό στρατηγικό αφήγημα για τη Theon International, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε νέες τεχνολογίες και αγορές. Ωστόσο, η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η έλλειψη σαφήνειας στο M&A μέτωπο και η αύξηση των επενδυτικών δαπανών ενδέχεται να περιορίσουν την άμεση επαναξιολόγηση της μετοχής.