#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Placement για 1,7 εκατ. μετοχές από τον Αθανάσιο Σίψα

Εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση, η οποία υπερκάλυψε την προσφορά κατά δυο φορές περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες. Θεσμικά χαρτοφυλάκια οι αγοραστές.

ΕΚΤΕΡ: Placement για 1,7 εκατ. μετοχές από τον Αθανάσιο Σίψα

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 09:46

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία placement, στο πλαίσιο του οποίου ο βασικός μέτοχος κ. Αθανάσιος Σίψας, διέθεσε 1.700.000 μετοχές σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση, η οποία υπερκάλυψε την προσφορά κατά δυο φορές περίπου.

Πηγές της εταιρείας σημειώνουν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει μια νέα σελίδα στην πολυετή χρηματιστηριακή παρουσία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. καθώς θεσμικά χαρτοφυλάκια αποκτούν ποσοστό της τάξης του 6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση πέρασαν 12 «πακέτα», συνολικά για 1,7 εκατομμύρια τεμάχια, στα 2,80 ευρώ, συνολικής αξίας 4,76 εκατ. ευρώ. Το χθεσινό κλείσιμο στα 3,22 ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΡ: Δωρεάν διάθεση μετοχών αξίας 2,37 εκατ. ευρώ σε στέλεχος

Η ΕΚΤΕΡ στηρίζει το Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ στο Ελληνικό με ετήσια δωρεά συντήρησης

Στήνονται νέα projects ελληνικών ομίλων στην Ουκρανία

ΕΚΤΕΡ: Από 8 Δεκεμβρίου σε διαπργμάτευση οι νέες 850.000 μετοχές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο