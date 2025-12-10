ΕΚΤΕΡ: Placement για 1,7 εκατ. μετοχές από τον Αθανάσιο Σίψα

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία placement, στο πλαίσιο του οποίου ο βασικός μέτοχος κ. Αθανάσιος Σίψας, διέθεσε 1.700.000 μετοχές σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση, η οποία υπερκάλυψε την προσφορά κατά δυο φορές περίπου.

Πηγές της εταιρείας σημειώνουν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει μια νέα σελίδα στην πολυετή χρηματιστηριακή παρουσία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. καθώς θεσμικά χαρτοφυλάκια αποκτούν ποσοστό της τάξης του 6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση πέρασαν 12 «πακέτα», συνολικά για 1,7 εκατομμύρια τεμάχια, στα 2,80 ευρώ, συνολικής αξίας 4,76 εκατ. ευρώ. Το χθεσινό κλείσιμο στα 3,22 ευρώ.