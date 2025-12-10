Στήνονται νέα project ελληνικών ομίλων στην Ουκρανία

Νέα συμφωνία για έργο στην Ουκρανία από ελληνικό κατασκευαστικό όμιλο πιθανόν να δούμε στις αρχές του 2026, αναφέρουν πηγές στο Euro2day.gr, καθώς οι συζητήσεις για 3-4 πρότζεκτ στη χώρα βρίσκονται σε «καλό δρόμο».

Βέβαια, πρόκειται για μια αγορά όπου επικρατούν πολλές αβεβαιότητες, ωστόσο, το δέλεαρ είναι μεγάλο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα το κόστος της ανοικοδόμησης της χώρας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 δισ. ευρώ ενώ η Κομισιόν έχει ανακοινώσει μηχανισμό χρηματοδότησης (Ukraine Facility) που ανέρχεται στα 50 δισ.

Εκτός από μεγάλη ανάγκη για νέα έργα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, εκτιμάται ότι οι πρώτες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν με επίκεντρο το Κίεβο μετά το τέλος του πολέμου είναι στις υποδομές κατοικίας και στην υγεία, τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ακόμα, προτεραιότητα θα δοθεί στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, δηλαδή σε νέους δρόμους, σιδηρόδρομους, λιμάνια και αεροδρόμια.

Πηγές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν σε συζητήσεις για 3-4 έργα στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών της Ουκρανίας. Το κρίσιμο θέμα της χρηματοδότησης των έργων βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα, υπογραμμίζουν πηγές, προσθέτοντας ότι «συνεχίζονται οι συζητήσεις και προχωράμε καλά».

Οι μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ουκρανία εδώ και καιρό. Πριν από λίγες εβδομάδες, η ΓΕΚ Τέρνα ανακοίνωσε την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ

Συγκεκριμένα, η ΓΕΚ Τέρνα, μέσω της 100% θυγατρικής της Τέρνα, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι πρόσφατα έκλεισε συμφωνία η AKTOR με τη ΔΕΠΑ και την αμερικανική εταιρεία παραγωγού LNG Venture Global που προβλέπει τη μεταφορά, με 20ετή ορίζοντα, μεγάλων ποσοτήτων αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω της Ελλάδας προς την Ουκρανία, κάνοντας χρήση των υποδομών του Κάθετου Διαδρόμου.