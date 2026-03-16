ΟΠΑΠ: Αλλαγή κωδικού στο Χρηματιστήριο σε «ALWN»

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 17η Μαρτίου 2026 η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Allwyn AG».

Δημοσιεύθηκε: 16 Μαρτίου 2026 - 19:14

Σε συνέχεια της από 13ης Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης της «ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») αναφορικά με την επικείμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας διασυνοριακής μετατροπής της σε εταιρεία διεπόμενη από το Δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής η «Διασυνοριακή Μετατροπή») η Εταιρεία ενημερώνει ότι:

(1) Την 16η Μαρτίου 2026 συντάχθηκε ενώπιον αρμόδιου συμβολαιογράφου του Λουξεμβούργου η συμβολαιογραφική πράξη ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής (Constat de transformation transfrontalière Européenne) και εκδόθηκε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου νομιμότητας και ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Το νέο καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7ης Ιανουαρίου 2026 με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, προβλέπει τη μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής από «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε «Allwyn AG». Η επωνυμία της Εταιρείας συνιστά και τον διακριτικό της τίτλο και θα αποδίδεται αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε την 16η Μαρτίου 2026 για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής και την τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 17η Μαρτίου 2026 η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Allwyn AG».

(2) Οι μετοχές της Εταιρείας θα αποτελούν από την 17η Μαρτίου 2026 αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κωδικό ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών) «ALWN» (από «ΟΠΑΠ»).

