ΜΟΗ - ΕΛΠΕ: Η τεχνική εικόνα και το «πολεμικό» στόρι

Παρά την ήπια διόρθωση που παρατηρήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση στην HelleniQ Energy και το συνεχιζόμενο ράλι στη Motor Oil, η συνολική τεχνική εικόνα παραμένει σαφώς υπέρ των αγοραστών και για τις δύο μετοχές του κλάδου διύλισης.

Η συγκυρία με τις τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων του φαίνεται ότι έχει ενισχύσει την ανοδική τάση, ενώ το επενδυτικό story και των δύο εταιρειών στηρίζεται σε ισχυρά περιθώρια κέρδους, υψηλές μερισματικές αποδόσεις και σταθερή ζήτηση καυσίμων στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Οι πρόσφατες κινήσεις στις τιμές προσφέρουν, σύμφωνα με αναλυτές, ευκαιρίες επανατοποθέτησης για όσους πιστεύουν στην ανθεκτικότητα του κλάδου.

Συνολικά, και οι δύο μετοχές του κλάδου διύλισης διατηρούν καθαρό ανοδικό προφίλ, με τη Motor Oil να δείχνει πιο δυναμική και την HelleniQ Energy να προσφέρει, ίσως, ελαφρώς πιο προσιτά επίπεδα εισόδου. Η συγκυρία με τις τιμές πετρελαίου παρακολουθείται στενά, αλλά το επενδυτικό story (υψηλά μερίσματα, ισχυρά margins και ενεργειακή ζήτηση) παραμένει ακέραιο.

Η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών για την μετοχή της HelleniQ Energy είναι τα 8,90 ευρώ, με το ταμπλό να έχει ξεπεράσεις τους αναλυτές. Για τη Motor Oil, ο αντίστοιχος στόχος τιμής τοποθετείται αρκετά χαμηλότερα από την αποτίμηση στην αγορά στα 34,55 ευρώ.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή της HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) συνεχίζει να κινείται σε ισχυρό ανοδικό κανάλι από τα χαμηλά του 2020, έχοντας σπάσει όλα τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά από τον Μαΐο του 2008 και φτάνοντας κοντά στα 10,20 ευρώ.

Η τιμή διατηρείται άνετα πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 200 εβδομάδων (ΚΜΟ 200 εβδομάδων) στα 7,69 ευρώ, τον ΚΜΟ των 55 εβδομάδων στα 8,37 ευρώ και τον ΕΚΜΟ των 20 εβδομάδων στα 8,88 ευρώ, με πλήρη ανοδική διάταξη. Το σημείο καμπής για τη μετοχή εντοπίζεται στα 9 ευρώ περίπου, ενώ η μετοχή έχει ήδη ξεπεράσει την πρώτη αντίσταση στα 9,28 ευρώ.

Στο ημερήσιο διάγραμμα οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στην περιοχή των 9 ευρώ (Pivot) και 8,73 ευρώ, ενώ πιο σημαντική στήριξη είναι τα 8,57 ευρώ. Αντίθετα, συνέχεια στα κλεισίματα πάνω από τα 9,80-10,00 ευρώ φέρνουν στο προσκήνιο την περιοχή των 11,20-11,25 ευρώ. Η συνολική εικόνα παραμένει ανοδική και το stop-loss προτείνεται κάτω από τα 8,73 ευρώ, ενώ η διόρθωση της τελευταίας ημέρας μπορεί να θεωρηθεί ευκαιρία αγοράς για όσους στοχεύουν σε νέα υψηλά.

Το ημερήσιο διάγραμμα της HelleniQ Energy

Στο εβδομαδιαίο γράφημα η Motor Oil παρουσιάζει μία από τις ισχυρότερες ανοδικές πορείες του ΧΑΑ τα τελευταία χρόνια, έχοντας σχεδόν τριπλασιάσει την τιμή της από το 2022 και σπάζοντας νέα ιστορικά υψηλά στα 39,34 ευρώ (+4,63% την τελευταία εβδομάδα).

Η μετοχή κινείται μακριά πάνω από τους κινητούς μέσου όρους 200 εβδομάδων στα 23,69 ευρώ, 55 εβδομάδων στα 28,69 ευρώ και 20 εβδομάδων στα 33,11 ευρώ, με πλήρη bullish alignment. Το breakout πάνω από τις αντιστάσεις των 36,93 και 37,70 ευρώ είναι πλέον γεγονός.

Στο ημερήσιο διάγραμμα η ΜΟΗ έκλεισε χθες στα 39,34 ευρώ με οριακή άνοδο (+0,10%), συνεχίζοντας το ράλι χωρίς σημάδια κόπωσης. Η τιμή παραμένει άνετα πάνω από τον ΚΜΟ 20 ημερών στα 36,69 ευρώ και τον ΕΚΜΟ 55 ημερών στα 34,79 ευρώ, ενώ ο όγκος παραμένει υγιής.

Πρώτη στήριξη έχει μετατραπεί πλέον στην περιοχή των 36,93 ευρώ (προηγούμενη αντίσταση), ενώ πιο βαθιά στήριξη είναι τα 35,69 ευρώ (Pivot). Στόχοι επέκτασης σύμφωνα με Fibonacci βρίσκονται στα 40,50-42,00 ευρώ.

Η τεχνική εικόνα είναι εξαιρετικά ισχυρή. Το stop-loss της τρέχουσας ανοδικής κίνησης προτείνεται κάτω από τα 36,93 ευρώ, ενώ οποιαδήποτε διόρθωση προς την περιοχή των 37 ευρώ θα αποτελέσει ιδανική είσοδο για όσους πιστεύουν στη συνέχιση του ανοδικού momentum.

Το ημερήσιο διάγραμμα της Motor Oil

