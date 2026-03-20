Trastor: Από 1η Απριλίου η καταβολή μερίσματος €0,04/μετοχή

Η TRASTOR Property Investments ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού €0,04 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2025, αυξημένου κατά 33% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 01 Απριλίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».