#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Trastor: Από 1η Απριλίου η καταβολή μερίσματος €0,04/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαρτίου 2026 - 19:58

Η TRASTOR Property Investments ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού €0,04 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2025, αυξημένου κατά 33% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 01 Απριλίου 2026.  Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο