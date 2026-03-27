Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για ΔΕΗ και Metlen

Δύο από τα κορυφαία blue chips του κλάδου ενέργειας στο ΧΑ, η ΔΕΗ και η METLEN Energy & Metals, συνεχίζουν να απασχολούν τους αναλυτές, καθώς συνδυάζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με εμφανή τεχνική μεταβλητότητα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ΔΕH διαπραγματεύεται κοντά στα 17,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 6,5 δισ. ευρώ, ενώ η METLEN κινείται γύρω στα 34,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 5 δισ. ευρώ. Και οι δύο μετοχές έχουν δείξει ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας για τον Γενικό Δείκτη, αλλά οι πρόσφατες διορθώσεις και οι εταιρικές εξελίξεις (όπως η κοινή συμφωνία για έργα αποθήκευσης ενέργειας) θέτουν νέα όρια τόσο σε θεμελιώδες όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Τι δείχνει η θεμελιώδης εικόνα των δύο μετοχών

Οι αναλυτές παραμένουν γενικά αισιόδοξοι και για τις δύο εταιρείες, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας και την περιφερειακή επέκταση.

Για τη ΔΕH, η μέση τιμή-στόχος από 9 αναλυτές διαμορφώνεται στα 21,31 ευρώ (upside άνω του 19% από τα τρέχοντα επίπεδα), με υψηλή εκτίμηση τα 25,40 ευρώ και χαμηλή τα 17,40 ευρώ. Οι προβλέψεις για EBITDA 2026 φτάνουν τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ το στρατηγικό σχέδιο 2026-2028 προβλέπει επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ με έμφαση σε ΑΠΕ (στόχος 12,7 GW εγκατεστημένη ισχύς) και αποθήκευση. Η πολιτική μερισμάτων ενισχύεται (0,60 ευρώ για 2025, 0,80 ευρώ για 2026), προσφέροντας ελκυστική απόδοση.

Για τη METLEN, παρά το profit warning για το 2025 (EBITDA 25% περίπου χαμηλότερα από αρχικούς στόχους λόγω συγκεκριμένων έργων), το outlook για το 2026 παραμένει ισχυρό με εκτιμήσεις EBITDA 1,1-1,3 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατ. ευρώ. Αναλυτές, όπως η Morgan Stanley διατηρούν overweight με τιμή-στόχο 64 ευρώ, ενώ άλλοι βλέπουν 55-60 ευρώ μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία επωφελείται από την ανάκαμψη στον κλάδο μετάλλων/ενέργειας και τη συνεργασία με ΔΕΗ για BESS projects έως 1.500 MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Η τεχνική εικόνα των ΔΕH και METLEN

Η μετοχή της ΔΕH βρίσκεται σε φάση αρνητικής πορείας σύμφωνα με τους τεχνικούς δείκτες, καθώς όλοι οι κινητοί μέσοι όροι δίνουν sell. Η τιμή έχει εισέλθει σε εύρος διακύμανσης (consolidation) μετά το πρόσφατο ράλι, με κύρια στήριξη στα 17,40-17,53 ευρώ και κρίσιμη αντίσταση στα 17,75-18,00 ευρώ. Ο ταλαντωτής RSI(14) ημερών βρίσκεται στο 41,5 (ουδέτερο προς πώληση), ενώ οι δείκτες MACD και CCI ενισχύουν το πτωτικό momentum.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η εικόνα παραμένει προσεκτική, με την τιμή να δοκιμάζει το χαμηλό του εύρους των τελευταίων εβδομάδων (περίπου 17,50 ευρώ). Διάσπαση άνω των 18,00-19,00 ευρώ θα ενεργοποιήσει ανοδικό σενάριο με στόχο τα 20 ευρώ, ενώ διάσπαση καθοδικά των 17,40 ευρώ θα ανοίξει δρόμο για βαθύτερη διόρθωση.

Το διάγραμμα της ΔΕΗ

Για τη METLEN, στο ημερήσιο διάγραμμα, η εικόνα είναι πιο ουδέτερη τεχνικά, με μεικτά σήματα (κινητοί μέσοι όροι δίνουν πώληση, αλλά οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν αγοράv). Η τιμή κινείται σε στενό εύρος consolidation γύρω από τα 34,50-35,00 ευρώ (pivot point τα 34,65 ευρώ), με στήριξη στα 34,20-34,50 ευρώ και αντίσταση στα 34,95-35,40 ευρώ. Ο δείκτης RSI(14) ημερών είναι ουδέτερος στο 48,7, ενώ οι ταλαντωτές STOCH και Williams %R δίνουν αγορά, ενώ ο έτερος ταλαντωτής MACD παραμένει ελαφρώς αρνητικός. Σε ευρύτερο ορίζοντα (52 εβδομάδων 33,05-57,69 ευρώ), η μετοχή έχει διορθώσει σημαντικά από τα υψηλά, αλλά η παραμονή άνω των 34,20 ευρώ διατηρεί το ανοδικό σενάριο με αρχικό στόχο τα 36-37 ευρώ και απώτερο τα 40 ευρώ. Καθοδική διάσπαση των 34 ευρώ θα ενισχύσει τις πιέσεις.

Το διάγραμμα της Metlen

Συνολικά, και οι δύο μετοχές δείχνουν τεχνική σταθεροποίηση μετά τις πρόσφατες πιέσεις, με τη ΔΕΗ πιο ευάλωτη βραχυπρόθεσμα και τη METLEN με καλύτερη ισορροπία σημάτων. Η εξέλιξη των αποτελεσμάτων χρήσης, η πορεία των ΑΠΕ και η υλοποίηση των κοινών projects αποθήκευσης θα καθορίσουν την επόμενη κίνηση.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.