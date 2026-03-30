ΧΑ: Από 1η Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Allwyn

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn AG» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 30 Μαρτίου 2026 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn International AG» (η «Αύξηση»), όπως αποφασίσθηκε την 24 Μαρτίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο σχετικής εξουσίας που έχει παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3β.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Tην Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ως άνω 445.684.184 Νέων Μετοχών της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιογράφων της δικαιούχου μετόχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 804.287.662 κοινές ονομαστικές μετοχές.