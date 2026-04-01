Bloomberg: Η μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας μετά από μια δεκαετία

Οι ελληνικές μετοχές αναβαθμίστηκαν σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από την MSCI Inc., σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην ανάκαμψη της χώρας από την κρίση χρέους, η οποία τότε αποτελούσε βασική απειλή για την οικονομία της ευρωζώνης, σημειώνει τηλεγράφημα του Bloomberg.

Η αναταξινόμηση θα πραγματοποιηθεί κατά την αναθεώρηση δεικτών τον Μάιο του 2027 και όχι εκείνη του Αυγούστου 2026, ανακοίνωσε η MSCI. Η εταιρεία ξεκίνησε διαβούλευση τον Ιανουάριο και ανέφερε ότι η πλειονότητα των διεθνών συμμετεχόντων υποστήριξε την προτεινόμενη αναβάθμιση.

Η Ελλάδα επιστρέφει στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών μετοχών περισσότερο από μία δεκαετία μετά τον υποβιβασμό της — μια πρωτοφανή εξέλιξη για ανεπτυγμένη χώρα — στο αποκορύφωμα της κρίσης κρατικού χρέους το 2013.

Δύο χρόνια αργότερα, τα capital controls ανάγκασαν το Χρηματιστήριο Αθηνών να διακόψει τη λειτουργία του για πέντε εβδομάδες, καθώς η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα εξόδου από την ευρωζώνη. Η απόφαση της MSCI επισφραγίζει μια πορεία ανάκαμψης που έχει ήδη αναγνωριστεί και από άλλους παρόχους δεικτών, μετά από πολλαπλά πακέτα διάσωσης, χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής και την επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα.

«Αυτό δείχνει ότι η ελληνική κρίση βρίσκεται πλέον πολύ πίσω μας και ότι η Ελλάδα, με τη βοήθεια της Ευρώπης, έχει επιτύχει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη», δήλωσε ο Ρατζίβ Ντε Μέλο, διαχειριστής παγκόσμιων μακροοικονομικών χαρτοφυλακίων στη Gama Asset Management. «Είναι θετική εξέλιξη, ακόμη κι αν οι επενδυτές είχαν ήδη τιμολογήσει την Ελλάδα ως ανεπτυγμένη αγορά εδώ και κάποιο διάστημα.»

Μετά την αναταξινόμηση, η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πλαίσιο κατασκευής του ενιαίου δείκτη Developed Europe, το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των MSCI Greece Indexes.

Η αναβάθμιση αναμένεται να διευρύνει τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς και να ενδυναμώσει περαιτέρω τη διεθνή θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, ανέφερε η Athens Exchange Group σε ανακοίνωσή της.

Η απόφαση ακολουθεί αντίστοιχες αναβαθμίσεις από την FTSE Russell και την S&P Global Ratings το περασμένο έτος και αναμένεται να αυξήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι δείκτες μετοχών της MSCI παρακολουθούνται από κεφάλαια ύψους περίπου 18,3 τρισ. δολαρίων και η ένταξη σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θεωρείται συνήθως θετική εξέλιξη μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες και με περισσότερη ρευστότητα μετοχές.

Η επιστροφή της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς προστίθεται στις ενδείξεις μιας ευρύτερης οικονομικής ανάκαμψης. Η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα για το δημόσιο χρέος της το 2023, έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία σε καθεστώς «junk».

Η χρηματιστηριακή αγορά της έχει επίσης υπεραποδώσει σε σχέση με πολλές ανεπτυγμένες αγορές: ο βασικός δείκτης έχει ενισχυθεί κατά περίπου 320% από τα χαμηλά της περιόδου της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, υπερδιπλάσια άνοδος σε σχέση με τον δείκτη ανεπτυγμένων αγορών της MSCI.

Η επιστροφή της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς λειτουργεί επίσης ως υπενθύμιση προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι η περιφερειακή στήριξη μπορεί να επιτρέψει την ανάκαμψη σε περιόδους κρίσης. Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης και το ΔΝΤ παρείχαν τρία πακέτα διάσωσης — το 2010, το 2012 και το 2015 — συνολικού ύψους άνω των 300 δισ. ευρώ.

Αυτό «αντανακλά τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις ελληνικές αρχές της αγοράς όσο και την εξελισσόμενη αντίληψη μεταξύ των διεθνών θεσμικών επενδυτών ότι η Developed Markets Europe λειτουργεί ως μια συνεκτική επενδυτική περιοχή», δήλωσε ο Ράμαν Αϊλούρ Σουμπραμανιάν, επικεφαλής Market Classification and Taxonomies της MSCI.