Η εικόνα 10 εισηγμένων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να βαίνουν προς το τέλος τους, οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής και συμβούλων δεν φαίνεται να ανησυχούν για σημαντική επιβράδυνση των εργασιών τους από το επόμενο έτος και μετά, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι προσβλέπουν σε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη τριετία.

Οικονομικός διευθυντής εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής μιλώντας στο Euro2day.gr σημειώνει: «Όσες εταιρείες ανέλαβαν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ως πρώτο μέλημα αυτή την περίοδο να προλάβουν να τα παραδώσουν έγκαιρα. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση.

Για τις εταιρείες αυτές τα φετινά οικονομικά αποτελέσματα θα είναι σαφώς ικανοποιητικά, ενώ για το 2027 η πορεία τους θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα από το αν δούμε να τρέχουν κάποια πράγματα στον κλάδο (πχ έργα στον τομέα της άμυνας, τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ.), ή από τη δράση κάθε εταιρείας ξεχωριστά (πχ εξαγορές άλλων επιχειρήσεων, περιορισμός δαπανών, ενίσχυση της παρουσίας στον ιδιωτικό τομέα, κ.λπ.).

Είναι προφανές ότι όλα αυτά δεν αφορούν τις εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά, ή έστω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες μόνο δευτερευόντως θα επηρεαστούν και το πιθανότερο σενάριο είναι να υπέρ-αναπληρώσουν το όποιο κενό δημιουργηθεί».

Ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος, πρόεδρος της Profile, υποστήριξε πρόσφατα ότι το φιλόδοξο business plan που θέλει τον κύκλο εργασιών της εισηγμένης να εκτινάσσεται από τα 47,5 εκατ. πέρυσι γύρω στα 68 εκατ. φέτος και στα 130 εκατ. το 2028 (με τη συνδρομή και εξαγορών) εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τους στόχους.

Συνολικότερα, ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος εκτίμησε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα προκύψουν και άλλα Κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς η Ευρώπη έχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της άμυνας.

Τα έργα του δημοσίου αποτελούν μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό του κύκλου εργασιών της Performance Technologies, την ώρα που οι πελάτες του ιδιωτικού τομέα αυξάνονται σε αριθμό και οι ανάγκες των επιχειρήσεων για υπηρεσίες τεχνολογίας διογκώνονται. Έτσι εξηγείται το γιατί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας Διονύσης Χιντζίδης προβλέπει τη συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης της Performance Technologies και κατά την τριετία 2026-2028.

H Optima Bank προβλέπει για την Qualco έως το 2029 μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,9% στον κύκλο εργασιών, 22,1% στο EBITDA και 34,2% στα επαναλαμβανόμενα κέρδη.

Η Austiacards έχει μεν αναλάβει σημαντικού ύψους έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο αναμένει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από τους υπόλοιπους τομείς δραστηριοποίησής της. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλός της εισηγμένης Μανώλης Κόντος υποστηρίζει πως βλέπει βελτίωση οικονομικών επιδόσεων του ομίλου τόσο για φέτος, (υψηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης στον κύκλο εργασιών, διψήφιο ποσοστό στο EBITDA), όσο και για το 2027.

Η διοίκηση της Ideal Holdings δεν φοβάται μια ενδεχόμενη υποχώρηση των επιδόσεών της στον κλάδο πληροφορικής μετά τη λήξη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης για μια σειρά από λόγους (ανάγκη ψηφιοποίησης της οικονομίας, έργα συντήρησης-υποστήριξης, νέα κοινοτικά προγράμματα, εργασίες που συνδέονται με τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, κ.λπ.).

Η Space Hellas αναμένεται να συνεχίσει και φέτος την πορεία του 2025, η οποία συνοδεύτηκε από μικρές διαφοροποιήσεις σε κύκλο εργασιών και EBITDA, αλλά σημαντική ποσοστιαία αύξηση της κερδοφορίας εξ’ αιτίας της μείωσης των χρηματοοικονομικών της εξόδων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη για την πορεία της εισηγμένης από το 2027 και μετά.

Η QNR μέσα από μια σειρά εξαγορών που έχει πραγματοποιήσει σε Ελλάδα και εξωτερικό έχει επιτύχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της να προέρχεται πλέον από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η Ίλυδα σκοπεύει να υποκαταστήσει το όποιο ενδεχόμενο «κενό» από την υποσχόμενη δραστηριοποίησή της στην αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (αναμένονται οι σχετικές εξελίξεις μέσα στο 2026).

Εταιρείες συμβούλων

Η TREK Development έχει στόχο να σημειώσει φέτος αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 25%-30% σε σχέση με πέρυσι και των κερδών της κατά 15%-25%, αντίστοιχα. Η εταιρεία όχι μόνο δεν έχει αναλάβει κανένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά αντίθετα τα συγκεκριμένα Κοινοτικά κονδύλια στα οποία επικεντρώνεται προβλέπεται να διογκωθούν κατά τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της European Innovations Solutions (EIS) υποστηρίζει πως θα υπάρξουν και άλλα Κοινοτικά κονδύλια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα κάνοντας χρήση του υψηλού θετικού της καθαρού ταμείου θα συνεχίσει να αποκτά νέες πηγές εσόδων, οι οποίες θα αρχίσουν να γίνονται ορατές στα οικονομικά της αποτελέσματα από το 2027 και μετά.