Jefferies: «Pure play» η Πειραιώς, τιμή-στόχος τα €10,3

Με νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου, η Jefferies αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς στα 10,30 ευρώ από 8,60 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «αγορά».

Οι αναλυτές Alexander Demetriou και Joseph Dickerson βλέπουν περιθώριο ανόδου 23% από την τρέχουσα τιμή των 8,36 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τη μετοχή ως μια από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα για όσους θέλουν να τοποθετηθούν στην ελληνική ανάπτυξη.

Ο κεντρικός άξονας του επενδυτικού επιχειρήματος είναι ο νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός της τράπεζας, που στοχεύει σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) της τάξης του 10%, με το EPS να διαμορφώνεται στο 0,90 ευρώ για το 2026 και να φτάνει το 1,11 ευρώ το 2028, σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση της διοίκησης.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει δεσμευτεί για διανομές ύψους 5 δισ. ευρώ στους μετόχους σε μορφή μετρητών μέχρι το 2030, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% περίπου της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής της, με τον δείκτη διανομής να ανεβαίνει σταδιακά από το 55% στο 65% και τη μέση μερισματική απόδοση να ξεπερνά το 8%.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η Πειραιώς διαπραγματεύεται με discount περίπου 10% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, παρότι προσφέρει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κερδών και ανώτερες μερισματικές αποδόσεις.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται σε 7,5 φορές τα κέρδη για το 2028, με δείκτη P/TBV στις 1,15 φορές, επίπεδα που η χρηματιστηριακή κρίνει ως ελκυστικά, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 16,2% για το 2028.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, θυγατρικής που η Jefferies αναμένει να αναβαθμίσει σημαντικά τη συμβολή της από το 2027 και μετά. Με τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων αποκλειστικότητας εντός του 2027, η Πειραιώς θα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δίκτυο των καταστημάτων της για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, μια στρατηγική που η ίδια η διοίκηση αποκαλεί «Plan 1.0».

Οι στόχοι για την Εθνική Ασφαλιστική ορίζουν συνεισφορά 120 εκατ. ευρώ το 2027 και 210 εκατ. ευρώ έως το 2030, ενώ υπάρχει επιπλέον δυνητικό upside από το «Plan 2.0», το οποίο περιλαμβάνει B2B προσφορές και προϊόντα προστασίας, χωρίς αυτό να έχει ακόμα ενσωματωθεί στην επίσημη καθοδήγηση.

Η δυναμική αυτή στηρίζεται και από τη δομική υστέρηση της ελληνικής αγοράς σε ασφαλίσεις και διαχείριση περιουσίας. Τα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα βρίσκονται στο 1%, έναντι 6% στην Ιταλία και 3% στην Ισπανία, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αντιστοιχούν σε μόλις 12% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 94% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το χάσμα αντιπροσωπεύει σημαντική μακροπρόθεσμη ευκαιρία για την τράπεζα, εφόσον καταφέρει να μετατρέψει τη διασπορά του δικτύου της σε έσοδα από προμήθειες.

Σε επίπεδο αποδοτικότητας, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο θέτει στόχο για δείκτη κόστους προς έσοδα (CTI) στο 30% έως το 2030, από 34% που εκτιμάται για το 2026, κάτι που η Jefferies θεωρεί εφικτό, σημειώνοντας ότι η Πειραιώς ήδη καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη κόστους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αναλυτές προβλέπουν μια σταθερή αρχή της χρονιάς, με πιστωτική επέκταση περίπου 1 δισ. ευρώ και σταθερά καθαρά έσοδα τόκων σε τριμηνιαία βάση, με ανοδική τάση να αναμένεται να εκδηλωθεί στη διάρκεια του έτους.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από την έκθεση της Jefferies είναι αυτή μιας τράπεζας που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φάση εξυγίανσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά διαρθρωτικής βελτίωσης της κερδοφορίας, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σαφή δέσμευση στην επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Με την αποτίμηση να παραμένει σε discount έναντι του κλάδου και τους καταλύτες να πολλαπλασιάζονται, από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου στις 30 Απριλίου έως την πλήρη ανάπτυξη του bancassurance μοντέλου από το 2027, η Jefferies βλέπει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου με ευνοϊκό risk/reward.