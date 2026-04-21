Πλαστικά Κρήτης: Στις 2 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος

H Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026, το οποίο έχει ως εξής:

Τετάρτη 22/04/2026: Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2025 έως 31/12/2025 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.plastikakritis.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://athens.euronext.com) μετά την λήξη της συνεδρίασης.

Πέμπτη 23/04/2026: Ανακοίνωση και Δημοσίευση σχολιασμού των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.

Παρασκευή 15/05/2026: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2025.

Τρίτη 02/06/2026: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2025.

Τετάρτη 03/06/2026: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2025 (record date).

Τρίτη 09/06/2026: Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2025.

Η διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.