#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 2 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαίου την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2025.

Δημοσιεύθηκε: 21 Απριλίου 2026 - 16:49

H Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026, το οποίο έχει ως εξής:

Τετάρτη 22/04/2026: Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2025 έως 31/12/2025 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.plastikakritis.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://athens.euronext.com) μετά την λήξη της συνεδρίασης.

Πέμπτη 23/04/2026: Ανακοίνωση και Δημοσίευση σχολιασμού των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.

Παρασκευή 15/05/2026: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2025.

Τρίτη 02/06/2026: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2025.

Τετάρτη 03/06/2026: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2025 (record date).

Τρίτη 09/06/2026: Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2025.

Η διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο