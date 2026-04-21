Εθνική Τράπεζα: Αγορά 433.074 ιδίων μετοχών από 8/4 έως 17/4/2026

Δημοσιεύθηκε: 21 Απριλίου 2026 - 19:35

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 08/04/2026 έως και 17/04/2026 απέκτησε συνολικά 433.074 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €14,4576 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €6.261.190,29.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 16.131.078 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,76% του μετοχικού κεφαλαίου της.

