Allwyn: Στα €13,47 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του scrip dividend

Η Allwyn AG (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σήμερα την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν ως αποτέλεσμα της επανεπένδυσης της ειδικής διανομής ύψους €0,80 ανά κοινή μετοχή, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας την 30ή Μαρτίου 2026 (η “Ειδική Διανομή”) από τους δικαιούχους που επιλέγουν να λάβουν νέες μετοχές αντί μετρητών (scrip dividend), με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του υφιστάμενου εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής είναι από την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 έως και τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026.

Την 2α Απριλίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν σε σχέση με την Ειδική Διανομή θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (“VWAP”) των πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης που λήγουν την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται αμέσως της ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής της Εταιρείας από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €13,47.