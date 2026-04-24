#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Allwyn: Στα €13,47 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του scrip dividend

Δημοσιεύθηκε: 24 Απριλίου 2026 - 19:14

Η Allwyn AG (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σήμερα την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν ως αποτέλεσμα της επανεπένδυσης της ειδικής διανομής ύψους €0,80 ανά κοινή μετοχή, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας την 30ή Μαρτίου 2026 (η “Ειδική Διανομή”) από τους δικαιούχους που επιλέγουν να λάβουν νέες μετοχές αντί μετρητών (scrip dividend), με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του υφιστάμενου εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής είναι από την Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 έως και τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026.

Την 2α Απριλίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν σε σχέση με την Ειδική Διανομή θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (“VWAP”) των πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης που λήγουν την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται αμέσως της ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής της Εταιρείας από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €13,47.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο