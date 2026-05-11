ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,11/μετοχή

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 11ης Μαΐου 2026, το μέρισμα για την εταιρική χρήση 2025 ανέρχεται σε €0,11 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, πλην των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και δεν δικαιούνται μέρισμα. Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,0055 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,1045 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει εγκρίνει πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018) και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018), ενδέχεται το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά την κατωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οπότε θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών / Euronext Athens και, συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.