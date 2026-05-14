Intesa Sanpaolo: Πού ανεβάζει την τιμή-στόχο της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει στο επίκεντρο των θετικών εκτιμήσεων της Intesa Sanpaolo, η οποία μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2026 διατηρεί τη σύσταση αγοράς και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €11,50 από €11,00. Με τιμή αναφοράς τα €8,60, το περιθώριο ανόδου που βλέπει ο ιταλικός οίκος φθάνει το 33,85%, καθώς ανεβάζει τις προβλέψεις του για την κερδοφορία της τράπεζας.

Η βασική αλλαγή στις εκτιμήσεις αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η Intesa Sanpaolo αυξάνει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 1% για το 2026, κατά 3% για το 2027 και κατά 1% για το 2028, στηριζόμενη κυρίως στην καλύτερη εικόνα του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Το χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα €20,4 δισ., με απόδοση 3,1%, από €18,2 δισ. και απόδοση 3% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Στο πρώτο τρίμηνο, η Πειραιώς εμφάνισε καθαρά κέρδη €281 εκατ., οριακά χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 14,6%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν στα €481 εκατ., ουσιαστικά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ τα δάνεια αυξήθηκαν κατά €1,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, στα €38,6 δισ., με στήριξη από όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Η Intesa Sanpaolo σημειώνει ότι η δυναμική στα δάνεια ήταν ισχυρότερη των προσδοκιών, ιδίως στον επιχειρηματικό τομέα, αν και αναμένει κάποια επιβράδυνση στο δεύτερο εξάμηνο. Η διοίκηση έχει επαναβεβαιώσει τους στόχους για το 2026 και αναμένεται να τους επικαιροποιήσει με τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις, τα εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να κινηθούν πάνω από τα €40 δισ., τα καθαρά έσοδα από τόκους πάνω από τα €1,9 δισ. και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%.

Σημαντικό νέο στοιχείο για το επενδυτικό αφήγημα είναι η πλήρης ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα €210 εκατ., αυξημένα κατά €4 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με την Εθνική Ασφαλιστική να συνεισφέρει €20 εκατ. Η Intesa Sanpaolo υπολογίζει τη συμβολή της στα €101 εκατ. για το 2026, ενώ η διοίκηση έχει δώσει ένδειξη για περίπου €110 εκατ.

Το αδύναμο σημείο του τριμήνου ήταν τα κεφάλαια, με τον δείκτη CET1 στο 12,6%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις. Ο οίκος, ωστόσο, αποδίδει την υστέρηση στην ταχύτερη ανάπτυξη και εκτιμά ότι ο δείκτης θα ανακάμψει στο 13% στο τέλος του 2026, στο 14,1% το 2027 και στο 14,8% το 2028.

Στην αποτίμηση, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, με προβλεπόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15% το 2028. Για την Intesa Sanpaolo, η ιστορία της Πειραιώς στηρίζεται στην άνω του μέσου όρου πιστωτική επέκταση, στη σταθερή καταθετική βάση και στη νέα συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής.