Euroxx: Αναβαθμίζει σε overweight τον ΟΤΕ με νέα τιμή-στόχο

Δημοσιεύθηκε: 15 Μαΐου 2026 - 10:57

Με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 21,3 ευρώ ανά μετοχή, η Euroxx διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή του ΟΤΕ, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 16,4% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η ανάλυση επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις για τον ΟΤE, αντανακλώντας τη διατηρήσιμη επιχειρησιακή δυναμική στους βασικούς τομείς δραστηριότητας και την ανθεκτική θέση της εταιρείας σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

Η επιταχυνόμενη διείσδυση του FTTH και η μετάβαση πελατών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ενίσχυση του ARPU τα επόμενα έτη, ενώ η βελτιστοποίηση του κόστους αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ο ΟΤE συνδυάζει ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη και ελκυστικό προφίλ ανταμοιβής των μετόχων, προσφέροντας αποδόσεις διανομών περίπου 8% βάσει των εκτιμήσεων, υποστηριζόμενες από ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF).

Παράλληλα, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 5,4x για το 2026, επίπεδο που συνεπάγεται discount περίπου 11% έναντι αντίστοιχων ξένων ομίλων.

Ανθεκτικές τάσεις καταγράφονται τόσο στη δραστηριότητα κινητής όσο και σταθερής τηλεφωνίας, με εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 2,5% στο προσαρμοσμένο EBITDA AL (μετά τις μισθώσεις) για την περίοδο 2026-2028. Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει κυρίως από την ισχυρή πορεία των υπηρεσιών κινητής, τις θετικές τάσεις στη σταθερή τηλεφωνία και την επέκταση στον τομέα των ICT, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εξορθολογιστική διαχείριση κόστους.

Οι πρωτοβουλίες more-for-more και η μετάβαση πελατών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο εκτιμάται ότι θα στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη στην κινητή τηλεφωνία, πέραν των αναπροσαρμογών τιμών που συνδέονται με τον πληθωρισμό (CPI-linked price adjustments) από τον Δεκέμβριο του 2025. Παράλληλα, ο ΟΤΕ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την ηγετική θέση στο FTTH, παρά την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση.

Ισχυρές αναμένονται και οι συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κοντά στο 8%, υποστηριζόμενες από τη σταθερή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Η μετατροπή των ελεύθερων ταμειακών ροών προβλέπεται να διατηρηθεί άνω του 40% την περίοδο 2026-2028E.

Οι συνολικές διανομές εκτιμώνται στα 560 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2027-2028, με κατανομή περίπου 67% σε μερίσματα και 33% σε επαναγορές ιδίων μετοχών. Αυτό συνεπάγεται μερισματική απόδοση περίπου 5,5% και μέρισμα ανά μετοχή (DPS) μεταξύ 0,98-1,00 ευρώ.

 

