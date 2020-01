Amazon: Επενδύσεις $1 δισ. σε μικρές επιχειρήσεις στην Ινδία

Στην Ινδία έφτασε ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος την Τρίτη, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter, την ώρα που χιλιάδες μικροί έμποροι προγραμματίζουν διαμαρτυρίες σε 300 πόλεις, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία-γίγαντας του λιανικού εμπορίου στρεβλώνει το τοπικό λιανεμπόριο.

Just landed in India and spent a beautiful afternoon paying my respects to someone who truly changed the world. “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." - Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/xDXAT9cBgf