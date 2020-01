O Mακρόν κήρυξε «ανακωχή» στη διαμάχη με Τραμπ

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είχε μια «σπουδαία συζήτηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ψηφιακό φόρο που σχεδιάζει να επιβάλλει το Παρίσι.

Όπως ανέφερε σε μήνυμα του στο Twitter, οι δύο χώρες θα εργαστούν από κοινού για να αποφύγουν αυξήσεις στους δασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία αποφάσισε να επιβάλει ειδικό φόρο 3% στα έσοδα των παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών που προέρχονται από δραστηριότητες στη γαλλική αγορά. Η Ουάσιγκτον απείλησε με την επιβολή δασμού στα γαλλικά κρασιά.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.