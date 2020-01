Αλμα για τις μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν ιατρικές μάσκες

Με τον κοροναϊό να βρίσκεται σε έξαρση και τον κόσμο να χρησιμοποιεί ιατρικές μάσκες για να προφυλαχθεί από αυτόν, οι μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν τέτοιες μάσκες βλέπουν ισχυρά κέρδη.

Η τιμή της μετοχής της Κawamoto Corp. -ιαπωνικής εταιρείας που κατασκευάζει μάσκες και άλλα ιατρικά είδη- έχει τετραπλασιαστεί από την αρχή της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, είδος υπό εξαφάνιση τείνουν να γίνουν οι μάσκες, με κάποιες κινεζικές πόλεις όπως η Guangdong να απαιτούν από τους πολίτες τη χρήση αυτών σε δημόσιους χώρους ή αλλιώς να είναι αντιμέτωποι με πρόστιμο. Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν τον κόσμο να «δίνουν μάχη» για μία τέτοια μάσκα.

