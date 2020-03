Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τον κορωνοϊό

Εκτακτη τηλεδιάσκεψη θα έχουν σύντομα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συζητήσουν την κοινή αντίδραση στον κορωνοϊό.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η ανακοίνωση της τηλεδιάσκεψης, που αναμένεται να γίνει πιθανότατα την Τρίτη, ήρθε αφότου Ιταλία και Γαλλία ζήτησαν την παροχή δημοσιονομικών κινήτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η οικονομική επίπτωση της επιδημίας.

«Μετά από διαβουλεύσεις, θα προχωρήσω σε τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Covid-19 και για να συντονιστούν οι προσπάθειες της ΕΕ», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Twitter.

«Πρέπει να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts.



We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.