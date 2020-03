Τραμπ: Η θεραπεία δεν μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα

Με μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος σημειώνει ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τη θεραπεία να είναι χειρότερη από το πρόβλημα το ίδιο».

Μετά από 15 μέρες, θα παρθεί απόφαση για το ποιον δρόμο θέλουμε θα ακολουθήσουμε, πρόσθεσε, χωρίς να λέει σε τι ακριβώς αναφέρεται.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!