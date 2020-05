Oι 10 εταιρίες που προηγούνται στον αγώνα για το εμβόλιο

Από τις ΗΠΑ έως την Κίνα και τη Γερμανία, οι επιστήμονες εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να βρουν ένα εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού. Ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία θα πάρει χρόνο - και ότι δεν είναι καν σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί - ορισμένοι ερευνητές λένε ότι ένα εμβόλιο θα μπορούσε να είναι έτοιμο για χρήση έκτακτης ανάγκης έως το τέλος της χρονιάς. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το «Operation Warp Speed» για να έχει έτοιμο τον εμβολιασμό το συντομότερο δυνατό.

Τα περισσότερα από τα προγράμματα βρίσκονται στα αρχικά τους στάδια. Κανονικά, η διαδικασία έγκρισης ενός φαρμάκου ή εμβολίου είναι αργή και επίπονη. Μπορεί να «τρέξει» πιο γρήγορα, αλλά με κίνδυνο να προκληθεί απρόβλεπτη βλάβη.

Οπως τονίζει το Bloomberg, όταν οι κανόνες χαλαρώνουν μπροστά στην επιθυμία να υπάρξει γρήγορα ένα εμβόλιο στην αγορά, είναι σημαντικό να ρίχνουμε μία σκεπτικιστική ματιά στα too good to be true δεδομένα. Είναι επίσης πιθανό να προκύψουν περισσότερα από ένα εμβόλια. Στην επιδημία της πολιομυελίτιδας του 1950, οι επιστήμονες ανέπτυξαν δύο διαφορετικά είδη, πρώτα ένα εμβόλιο και αργότερα στοματικές σταγόνες, για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της νόσου.

Johnson & Johnson

Δουλεύοντας σε μία προσπάθεια 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση για τη δοκιμή ενός εμβολίου, η J&J σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμές σε ανθρώπους έως τον Σεπτέμβριο.

Inovio

Η Inovio ξεκίνησε τη δοκιμή εμβολίου τον Απρίλιο. Η εταιρεία στοχεύει σε μεγαλύτερες μελέτες αυτό το καλοκαίρι.

Moderna

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χορηγήσει στην εταιρεία χρηματοδότηση σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη και δοκιμή του υποψηφίου εμβολίου της. Μία δοκιμή σε ασθενείς είναι σε εξέλιξη. Τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Μαΐου ή τον Ιούνιο.

Sinovac

Η εταιρεία λέει ότι ο εμβολιασμός της μπορεί να εξουδετερώσει διαφορετικά στελέχη του ιού.

Casino Biologics

Η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ εταιρεία συνεργάστηκε με τον στρατό της Κίνας για την ανάπτυξη εμβολίου. Ξεκινά δοκιμές σε ανθρώπους στην Ουχάν.

Sanofi και GlaxoSmithKline

Η Sanofi δοκιμάζει τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε εμβόλιο της γρίπης, με την Glaxo να παρέχει κάποια από τα συστατικά. Οι δοκιμές σε ασθενείς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμην αυτής της χρονιάς.

Imperial College Λονδίνου

Οι ερευνητές έχουν πάρει χρηματοδότηση για το πρόγραμμα εμβολίου και σκοπεύουν να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές τον Ιούνιο.

China National Biotec

Η κινεζική κρατική φαρμακευτική εταιρεία άρχισε να διεξάγει τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, δοκιμές σε ανθρώπους, τον Απρίλιο.

Πανεπιστήμιο Οξφόρδης και AstaZeneca

Η AstraZeneca έχει συμφωνήσει να κάνει πειραματικό εμβολιασμό, που έχει αναπτυχθεί από ερευνητές της Οξφόρδης. Εχει ήδη δοκιμαστεί σε ανθρώπους, θα μπορούσε να φτάσει σε δοκιμές τελικού σταδίου, μέχρι τα μέσα της χρονιάς.

BioNTech και Pfizer

Το γερμανικό και αμερικανικό δίδυμο ξεκίνησε κλινικές δοκιμές του εμβολίου τους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Εάν είναι επιτυχείς και εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η φαρμακευτική εταιρεία θα μπορούσε να αρχίσει να διανέμει το εμβόλιο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το φθινόπωρο.