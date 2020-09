Βρετανία: Συναγερμός στην αστυνομία του Μπέρμιγχαμ για μαχαιρώματα

Ένας αριθμός ανθρώπων μαχαιρώθηκαν στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό».

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι εκλήθη περίπου στις 00:30 (τοπική ώρα) αφού ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, προτού ενημερωθεί και για άλλα παρόμοια περιστατικά που σημειώθηκαν αργότερα.

Με τον όρο «σοβαρό περιστατικό» η αστυνομία εννοεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

«Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός ατόμων έχει τραυματιστεί, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να πούμε πόσοι και πόσο σοβαρά», ανέφερε η αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς.

